2019-02-28T14:18:26+03:00
Общество

«Прости дурынду»: Жительница Екатеринбурга извинилась перед любимым с помощью рекламного баннера

Девушка хотела не просто загладить вину, а удивить кавалера
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: Маргарита МАХОНИНАФото: Маргарита МАХОНИНА
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Накануне на Уралмаше установили странный рекламный плакат. На фоне знаменитых пермских букв «Счастье не за горами» некий Медвежонок трогательно попросил прощения у Сашеньки

- Ну что, сейчас до «Пятерочки» и обратно? Любимый мой Сашенька! Я тебя очень люблю и всегда скучаю по тебе! Ты моя жизнь! Хорошего тебе дня и прости дурынду.

НЕ НАШ МЕТОД

Прохожих надпись растрогала. Многие фотографировали плакат и выкладывали его в социальные сети. На случай, если Сашенька не увидел извинения на дороге, так хоть может увидит в Интернете. Некоторые даже предположили, что это реклама торговой сети. Мы решили отыскать Медвежонка. Но на всякий случай позвонили и в магазин.

- Не наш метод, - коротко отрезали «Комсомолке» представители торговой сети. – Это действительно чье-то признание.

Оказалось, написала его 30-летняя жительница Екатеринбурга Светлана.

- Мы с Сашей познакомились два с половиной года назад на сайте знакомств, - признается "КП-Екатеринбург" Медвежонок. – Сначала общались по телефону, а потом встретились. Александр покорил меня с первого взгляда. Такой воспитанный и интеллигентный. Он старше меня на 12 лет, но это разница в возрасте совсем не ощущалась. Мы начали встречаться.

Светлана работает в области транспортного бизнеса. И иногда на нее наваливается очень много работы.

- Я забывчивая, - признается женщина. – Иногда могла забыть про наши совместные планы и Сашу это обижало. Из-за этого мы поругались перед Новым годом и расстались на месяц. За это время я поняла, что я его по-настоящему люблю. Поэтому мне захотелось его чем-то удивить.

И она разместила извинения на баннере.

ЛЮБИМЫЙ БЫЛ В ШОКЕ

- Я не пыталась рассказать о своей любви всем, - улыбается Светлана. – Когда живешь в мегаполисе, где толпы народа и бесконечный поток информации, увидеть обращение к себе – приятно. Мне не жаль никаких ресурсов, когда испытываю чувство вины.

Светлана очень волновалась, что Александр не проедет мимо плаката. Но Саша проехал и увидел романтичное послание.

- Когда Саша увидел этот щит, был в шоке, - смеется Света. – Сразу понял, что это адресовано ему. Я выбрала такой фон и текст из-за нашей поездки в Пермь. Мы сидели на берегу Камы, пили вино. Было поздно – мы собирались уходить. С другой стороны – так хорошо, что я спросила: может до «Пятерочки» и обратно? Мы часто над этим шутим.

Уже первого марта вывеску снимут – в этот день пара планирует приехать к рекламному щиту и сделать фото на память.

ИСТОЧНИК KP.RU

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