Приютила как Маугли: в Екатеринбурге молодую мать обвиняют в совращении 15-летнего школьника

Уголовные дела, связанные с действиями сексуального характера по отношению к несовершеннолетним девочкам, к сожалению, в нашей стране не редкость. Чего нельзя сказать про случаи, когда в числе потерпевших находится мальчик-подросток, а на скамье подсудимых – представительница прекрасного пола.

После случившегося мама Ромы контролирует его общение в социальных сетях. Фото: соцсети

ОН ЖИЛ В ПАРКЕ В ПАЛАТКЕ

История знакомства 15-летнего Ромы Яговкина (имена героев изменены – прим.ред.) и 20-летней Вики Звонаревой началась в августе, когда мальчика нашли в парке Оленьи ручьи. Туда парнишка сбегал три лета подряд.

- С лета 2016 года я встречал его в лесу. Он приезжал, ставил палатку и жил все пока тепло, как турист, - рассказывает «КП» Дмитрий Звонарев. – Я спрашивал его: Почему он не идет домой и так много времени проводит на природе? Парень отвечал: «Отчим бьет, а матери я не нужен».

Отец Вики работал в заповеднике гидом и рассказал дочери про уральского Маугли. А девушка в свою очередь решила приютить беспризорника. Будучи ветеринаром ей была не чужда помощь брошенным животным, что уж говорить про ребенка. Мальчика она поселила в своей квартире, вместе с мужем и двухлетней дочкой.

Три года назад у Вики и ее мужа родилась дочка. Фото: соцсети

ВСЕМУ ВИНОЙ - ИНТИМНАЯ ПЕРЕПИСКА

Поначалу мама Ромы все устраивало. Она была не против того, что ее сын живет с незнакомыми людьми в чужой семье. Но в ноябре женщина внезапно потребовала вернуть сына домой.

- Все было по обоюдному согласию, она даже деньги давала на содержание сына, но в конце года решила вернуть Рому. Я пытался ей объяснить, что ребенок – это вам не посылка, и он должен сам хотеть жить с родными, - разводит руками Дмитрий. - Но она не слушала.

После того, как мальчик вернулся к матери, семья Вики узнала, что на нее подали в суд, а районный Следственный отдел возбудил уголовное дело по статьям «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», а также «Развратные действия». Только по первой из них санкции УК предусматривают до 4 лет лишения свободы.

На первое заседание Вика пришла в суд вместе с отцом, другом и адвокатомФото: Галина Соловьева

Как стало известно «КП» из источников в правоохранительных органах, в переписке молодой мамы и школьника присутствуют интимные фотографии девушки. Именно их наличие стало поводом для возбуждения дела. Сегодня в суде прошло первое заседание по этому делу, но его пришлось отложить из-за неявки матери мальчика.

На первое заседание Вика пришла в суд вместе с отцом, другом и адвокатомФото: Галина Соловьева

Связаться с самим Ромой или его родственниками на момент публикации не удалось. На сообщения в социальных сетях они не ответили. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области также отказались от комментариев.Сама Виктория заявила, что готова откровенно рассказать свою версию случившегося, но только после окончания процесса. Скорее всего, стороны придут к примирению, и все закончится судебным штрафом.

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