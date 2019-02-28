Фотографа Лошагина перевезли в колонию Екатеринбурга, спасая от изнасилования

Гламурного фотографа Дмитрия Лошагина перевели из колонии Новой Ляли в ИК № 10 Екатеринбурга. Об этом «Комсомолке» рассказал адвокат матери убитой им жены Иван Волков.

Предпосылкой к переезду в уральскую столицу стало заявление Лошагина о том, что ему приходилось платить за сексуальную безопасность. На территории ИК № 10 есть деревообрабатывающее и швейное производство, а также работает филиал Московского гуманитарного института. Кроме того при колонии есть церковь и мечеть.

- Мы знали, что после встречи с омбудсменом Татьяной Мерзляковой у него возникли проблемы и его будут переводить. – рассказал Иван Волков. - Не всем понравилась его вражда с бывшим начальником зоны, и его хотели изнасиловать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/687394" frameborder="0"></iframe> Лошагин рассказал об изнасиловании в колонии.

Сейчас же Лошагин продолжает судиться с родственниками жены за совместно нажитое имущество. В частности фотограф претендует на доли от двух автомобилей Audi TT, а также требует от матери Юлии Прокопьевой выплатить за него кредит в 3,2 миллиона рублей. Следующее заседание по этому делу пройдет 5 марта в Нижнем Тагиле.

Даже за решеткой Лошагин старается быть в новостной повесткеФото: Алексей БУЛАТОВ

В 2015 году Лошагина признали виновным в убийстве модели и назначили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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