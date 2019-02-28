2019-02-28T11:33:19+03:00
Общество

«В тесноте, да не в обиде»: школы в Академическом районе Екатеринбурга будут уплотнять

Так как новых учебных заведений не появится еще два года, дети будут учиться в две смены в классах по 35 человек
Дарья РЯБОВА
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Родители опасаются, что их детям не хватит местРодители опасаются, что их детям не хватит местФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Академическом районе Екатеринбурга родители возмущаются нехваткой школ. За десять лет существования района построено всего четыре учебных учреждения при том, что жилые дома стоят на каждом шагу. Да, домов понастроили, а про школы и садики забыли. Люди приехали в новый район за светлым будущим, но на деле оказалось иначе.

Их детям приходится ездить в школы и детские сады на другой конец города или, в лучшем случае, ходить в местную школу во вторую смену. А сейчас еще выяснилось, что на будущий год в одной из школ параллелей в первых классах будет не две-три, а 21. И не удивительно, ведь в Академическом районе, куда, в основном, переезжают молодые семьи, проживает уже 325 тысяч. В этом Академический может посоперничать разве что с Уралмашем.

Родители резонно интересуются, как мэрия планирует решить проблему со школами. Вчера в одной из школ даже прошло собрание с застройщиками и чиновниками. Они пообещали обеспокоенным мамам решить проблему к 2020 году. Ну как решить, с помощью пристроя к 181-й школе добавить 600 мест, при том, что району необходимо 3500 новых мест. К 2021 году также достроят школу на 1200 мест, в будущем году начнут строить новую, но пока детям придется ютиться в классах по 35 человек.

В этом году новых школ не появится Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году новых школ не появитсяФото: Алексей БУЛАТОВ

- У департамента образования два варианта развития событий, - рассказывает Михаил Ладейщиков, заместитель начальника Департамента образования по вопросам финансово-экономического и материально-технического обеспечения. - Первый - это отказывать родителям в приеме в школу и отправлять их в городские учебные учреждения, например, в 55-ю школу в Совхозном поселке. Второй - принимать всех.

Чиновники решили пойти вторым путем. Так что пока в этом году существенно мест не прибавится. Детям придется учиться по принципу «в тесноте, да не в обиде». В этом году они хотят уплотнить 181-ю школу - объединят некоторые кабинеты, уберут стоматологический кабинет. В общем, будут оптимизировать существующую территорию школы. По мнению Ладейщикова, это меньшее зло, чем отправлять родителей с детьми на общественном транспорте в другие школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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