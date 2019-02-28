2019-02-28T10:45:57+03:00
Экономика

УБРиР вернет предпринимателям 1% с бизнес-покупок к 8 Марта

Клиенты банка могут заказать корпоративную карту в несколько кликов через интернет-банк Light
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Специально к празднику 8 Марта Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию для предпринимателей. Приобретая подарки для бизнес-партнеров и коллег к Международному женскому дню по корпоративной карте УБРиР, можно не только подарить им хорошее настроение, но и получить кешбэк в размере 1% от суммы трат.

Акция приурочена к празднику весны и действует с 27 февраля по 15 марта. Кешбэк начисляется, если собственник бизнеса расплачивается картой в ресторанах, кафе, барах и ночных клубах или же приобретает в подарок косметику, ювелирные изделия, цветы и товары для сада. На безналичные расчеты корпоративной картой нет ограничений, комиссия за такие операции не предусмотрена, и они признаются как полностью благонадежные.

- Оплачивать бизнес-покупки намного выгоднее картой, чем снимать наличные. Во-первых, банк поощряет покупателей приятным кешбэком. Эта опция уже привычна для карт частных клиентов, а вот для корпоративных карт – в новинку. Во-вторых, отслеживать все расходы собственник бизнеса может в интернет-банке, а при необходимости контроля расходов – устанавливать лимиты. И в-третьих, бухгалтеру будет намного проще свести отчетность и рассчитать налогооблагаемую базу, — прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Клиенты УБРиР могут заказать корпоративную карту в несколько кликов через интернет-банк Light. Бизнесмены, которые еще не обслуживаются в УБРиР, могут оставить заявку на сайте.

Новым клиентам при оформлении карты необходимо открыть расчетный счет. УБРиР предлагает несколько вариантов в зависимости от объемов и активности бизнеса. Для стартаперов и сезонного бизнеса — тариф «Промо». Тариф «Эконом» — для практичных бизнесменов, которые не хотят переплачивать. Для активных предпринимателей, которым нужно проводить платежи в режиме онлайн, существует тариф «Комфорт». А для тех, кому нужен тариф с безлимитным обслуживанием в режиме «все включено» и онлайн-платежами, есть пакет услуг «Бизнес-класс». Напомним, что тарифы банка не раз отмечались экспертами аналитического агентства Markswebb как одни из самых выгодных на рынке РКО для малого бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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