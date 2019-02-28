2019-02-28T10:42:20+03:00
Общество

На зимнюю Спартакиаду «Газпрома», которая пройдет в Екатеринбурге, приехали две тысячи человек

Сотрудники энергетической компании прибыли в уральскую столицу со всех уголков России вместе с детьми
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Фото: предоставлено компаниейФото: предоставлено компанией
Изменить размер текста:

Зимняя Спартакиада «Газпрома» пройдет в Екатеринбурге уже в третий раз. В ней примут участие 25 взрослых и 11 детских команд. Соревнования продлятся всю неделю - с 26 февраля по 5 марта. Спортсмены-любители покажут себя в лыжных гонках, волейболе, мини-футболе, баскетболе, настольном теннисе и пулевой стрельбе. Среди атлетов разыграют 138 медалей.

- Количество участников спартакиады постоянно растет, - рассказывает Роман Сахартов, заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром». – Начинали где-то с 600 человек, а сегодня на соревнования приехали уже две тысячи сотрудников дочерних обществ с детьми. Раньше была только взрослая Спартакиада. А сейчас и дети могут проявить себя в спорте.

Решение устраивать спортивные соревнования и для детей оказалось очень правильным. На одной из Спартакиад 13-летняя девочка побила мировой рекорд по прыжкам в длину – прыгнула 6,30 метров. Сейчас она уже в сборной России. Популяризация спорта среди детей сотрудников компании, безусловно, дает свои плоды. Да и у взрослых есть своя мотивация. «Сдают ГТО, надеясь на прибавку к пенсии», - шутит Роман Сахартов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Проверять будут и роль правоохранителей в ритуальном бизнесе»: Александр Хинштейн – о гробе у правительства Самарской области
В эфире радио «КП»-Самара» депутат Госдумы рассказал, как на самом деле развивались события, когда к зданию белого дома привезли гроб с покойником.
Новости 24
Праздник навсегда: мэр Екатеринбурга предложил не снимать в городе новогодние украшения
В Екатеринбурге сотрудникам автосервиса пришлось заплатить 130 тысяч рублей за нарушение ПДД
«Москва может, а мы нет?»: Гордума Екатеринбурга хочет вернуть ветеранам бесплатный проезд
Уральский регоператор зачищает территорию вокруг Екатеринбурга
В Невьянске будут судить сотрудницу больницы за взятку
В Екатеринбурге в ДТП пятилетнего ребенка от травм спасло кресло безопасности
Департамент Ольги Глацких окончательно упразднили
Уральские бизнесмены завалили омбудсмена жалобами на киоски
Главным по строительству в Екатеринбурге стал специалист из «Синары»
Ушел в компьютерный клуб и пропал: в Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика
В Екатеринбурге на площади 1905 года из-за масленичной ярмарки закроют парковку
Суд отказал компании «Рифей» в очередной попытке оспорить конкурс на назначение оператора ТБО
В Березовском мужчину, убившего друга из-за ревности к жене, посадят на 10 лет
Рядом с 4-й овощебазой трое мужчин отравились газом
Минкульт одобрил скупку квартир Свердловской филармонией в жилом доме, который хотят снести