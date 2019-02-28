На зимнюю Спартакиаду «Газпрома», которая пройдет в Екатеринбурге, приехали две тысячи человек

Зимняя Спартакиада «Газпрома» пройдет в Екатеринбурге уже в третий раз. В ней примут участие 25 взрослых и 11 детских команд. Соревнования продлятся всю неделю - с 26 февраля по 5 марта. Спортсмены-любители покажут себя в лыжных гонках, волейболе, мини-футболе, баскетболе, настольном теннисе и пулевой стрельбе. Среди атлетов разыграют 138 медалей.

- Количество участников спартакиады постоянно растет, - рассказывает Роман Сахартов, заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром». – Начинали где-то с 600 человек, а сегодня на соревнования приехали уже две тысячи сотрудников дочерних обществ с детьми. Раньше была только взрослая Спартакиада. А сейчас и дети могут проявить себя в спорте.

Решение устраивать спортивные соревнования и для детей оказалось очень правильным. На одной из Спартакиад 13-летняя девочка побила мировой рекорд по прыжкам в длину – прыгнула 6,30 метров. Сейчас она уже в сборной России. Популяризация спорта среди детей сотрудников компании, безусловно, дает свои плоды. Да и у взрослых есть своя мотивация. «Сдают ГТО, надеясь на прибавку к пенсии», - шутит Роман Сахартов.