2019-02-28T08:15:17+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге жителей элитного дома эвакуировали из-за пожара

В полночь на третьем этаже загорелась кладовая
Дарья РЯБОВА
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Пожарные справились с огнем за 8 минут Фото: Служба спасения"СОВА"Пожарные справились с огнем за 8 минут Фото: Служба спасения"СОВА"
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Этой ночью в Екатеринбурге на Радищева загорелся 18-этажный дом. На третьем этаже в кладовой вспыхнули вещи. Огонь начал стремительно поглощать всё помещение - с 10 квадратных метров до 80-ти.

Спавшие и ничего не подозревающие люди очнулись от запаха дыма и начали звать на помощь - сами эвакуироваться они не могли. К счастью, пожарные быстро справились с огнем - понадобилось всего восемь минут - и вывели 30 жильцов на улицу.

Некоторые жителя дома эвакуировались самостоятельно Фото: Служба спасения"СОВА"

Некоторые жителя дома эвакуировались самостоятельно Фото: Служба спасения"СОВА"

- Семь человек эвакуировали из зоны сильного задымления с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов, - рассказывают в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Еще 27 жильцов, в том числе трое детей, выбрались из дома по лестничным маршам.

Пожар тушили 17 сотрудников службы пожарной безопасности. По некоторым данным, в здании с офисами система дымоудаления не среагировала на возгорание, поэтому квартиры на верхних этажах затянуло дымом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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