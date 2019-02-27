В мэрии Екатеринбурга решили отправить пострадавшую от падения глыбы льда бабушку в санаторий, но она отказалась

Чиновники из МКУ «Управление зданиями» администрации Екатеринбурга, которые допустили падение глыбы льда со здания мэрии на 69-летнюю бабушку, в среду приехали к ней домой, чтобы принести свои извинения. Эту информацию подтвердили в пресс-службе городской администрации.

- Сегодня руководители МКУ «Управления зданиями» встретились с Надеждой Дмитриевной и принесли свои извинения. Пообщались, объяснили ситуацию, заверили, что крыша абсолютно чистая, кондиционеры тоже. Также спросили у женщины, какая требуется помощь. Как один из вариантов поддержки была предложена путевка в муниципальный санаторий «Бодрость». Надежда Дмитриевна приняла извинения, сказала, что не держит зла на подрядчиков. Стоит отметить, что Управление зданиями провело внутреннюю проверку, по результатам которой виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали в мэрии.

Пострадавшая не поедет на отдых, потому что плохо себя чувствуетФото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, по словам пострадавшей Нины Безродновой, от путевки ей пришлось отказаться, потому что находится в плохом состоянии и никуда ехать не желает.

- Куда я поеду в таком состоянии? И заявление из полиции тоже забирать не стала, - говорит Нина Дмитриевна.

Инцидент с падением льда с крыши здания администрации Екатеринбурга произошел днем 23 февраля и попал на камеры видеонаблюдения. У женщины диагностировали рассечение кожи на лице и ушиб груди.

Свою вину чиновники признали только на следующий день. После этого прокуратура вынесла главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение о том, что крышу городской ратуши нужно содержать в чистоте, не подвергая опасности жителей мегаполиса.