УБРиР повысил ставки по бизнес-депозиту для новых клиентов

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по бизнес-депозиту «Гибкий». Он будет интересен в первую очередь предприятиям, которые начинают сотрудничество с банком с размещения свободных средств, даже без открытия расчётного счёта. С «Гибким» можно заработать до 7% годовых, имея при этом возможность без ограничения пополнять и изымать средства. Как отмечают эксперты банка, условия по «Гибкому», учитывая возможность расходных операций, являются самыми выгодными на рынке.

Разместить свободные средства собственники бизнеса могут на любой удобный срок — от 61 до 367 дней. Минимальная сумма для открытия депозита — 500 тысяч рублей. На пополнение и изъятие средств действует дополнительная шкала ставок. Открыть депозит можно в любом офисе УБРиР, обслуживающем юридических лиц.

- С 1 января 2019 года средства юридических лиц, находящиеся на банковских депозитах или счетах в сумме до 1,4 млн рублей, попадают под защиту государства. Этот факт воодушевил наших клиентов: в январе-феврале срок нахождения средств на депозитах УБРиР увеличился, а средние суммы выросли почти на 10%. Очевидно, что теперь и коммерческие, и государственные банки воспринимаются предпринимателями одинаково надёжными, а конкурентная борьба разворачивается на поле выгоды и удобства клиента, — прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.