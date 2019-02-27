2019-02-27T16:05:37+03:00
Происшествия

На Урале в аварии с грузовиком погиб человек

Двое пассажиров иномарки отделались травмами
Дарья РЯБОВА
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Легковушку унесло в кювет Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской областиЛегковушку унесло в кювет Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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В полдень на дороге Верхняя Тура – Качканар произошло страшное ДТП. Иномарка Hyundai Tucson, ехавший из Нижней Туры в Верхнюю Туру, на нерегулируемом перекрестке не остановился при виде дорожного знака «Стоп». Поворачивая направо, он выехал на пересечение дорог, не справился с управлением и выехал на встречку.

К несчастью, дорога была не пуста - навстречу ехал внушительных размеров грузовик. За рулем ДАФа сидел 59-летний мужчина. Он направлялся из Качканара в Екатеринбург. Избежать столкновения было невозможно. Легковушка на всей скорости врезалась в грузовик и вылетела с дороги в сугроб.

Вся правая часть машины, где сидел погибший пассажир, оказалась смята Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Вся правая часть машины, где сидел погибший пассажир, оказалась смята Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

- В результате ДТП погиб 45-летний пассажир Hyundai Tucson, который сидел спереди, а 38-летний водитель и 34-летний пассажир с заднего сиденья получили травмы различной степени тяжести.

Все участники аварии оказались жителями Качканарского городского округа. Пострадавших отвезли в Кушвинскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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