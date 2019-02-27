На Урале в аварии с грузовиком погиб человек

В полдень на дороге Верхняя Тура – Качканар произошло страшное ДТП. Иномарка Hyundai Tucson, ехавший из Нижней Туры в Верхнюю Туру, на нерегулируемом перекрестке не остановился при виде дорожного знака «Стоп». Поворачивая направо, он выехал на пересечение дорог, не справился с управлением и выехал на встречку.

К несчастью, дорога была не пуста - навстречу ехал внушительных размеров грузовик. За рулем ДАФа сидел 59-летний мужчина. Он направлялся из Качканара в Екатеринбург. Избежать столкновения было невозможно. Легковушка на всей скорости врезалась в грузовик и вылетела с дороги в сугроб.

Вся правая часть машины, где сидел погибший пассажир, оказалась смята Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

- В результате ДТП погиб 45-летний пассажир Hyundai Tucson, который сидел спереди, а 38-летний водитель и 34-летний пассажир с заднего сиденья получили травмы различной степени тяжести.

Все участники аварии оказались жителями Качканарского городского округа. Пострадавших отвезли в Кушвинскую больницу.