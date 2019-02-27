2019-02-27T14:36:04+03:00
Происшествия

Из-за того, что Индия сбила истребитель Пакистана, два российских самолета развернули и отправили в Екатеринбург

Изначально они направлялись в Тайланд и Вьетнам
Данил СВЕЧКОВ
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Первый самолет приземлился в екатеринбургском аэропорту в 15.26 по местному времени.Первый самолет приземлился в екатеринбургском аэропорту в 15.26 по местному времени.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня военно-воздушные силы Индии сбили пакистанский истребитель, залетевший на их территорию. Из-за этого Пакистан закрыл воздушное пространство на севере своей страны, а пассажирским самолетам, которые должны были пролететь по нему, пришлось возвращаться обратно. Так, в Екатеринбург были направлены два рейса авиакомпании Azur Air.

– В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана, с целью обеспечения безопасности полетов, командиры воздушных суден рейсов ZF-7747 Москва-Фукуок и ZF-7833 Санкт-Петербург-Краби приняли решение вернуться на территорию России, – объясняют в пресс-службе авиакомпании. – Посадка рейсов производится в Екатеринбурге, проходит в штатном режиме.

Так, в аэропорту «Кольцово» подтвердили, что первый рейс, который изначально направлялся в Краби, приземлился в Екатеринбурге в 15.26.

– Пассажиры размещаются в гостиницу отдыхать, – добавляют в авиакомпании. – После замены экипажа и получения разрешений на пролет от авиационных властей стран, над территорией которых будет пролегать новый безопасный маршрут, пассажиры данных рейсов продолжат полет к местам отдыха другим безопасным и согласованным с авиационными властями маршрутом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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