2019-02-27T15:20:24+03:00
Экономика

ФСК ЕЭС обеспечит электроснабжение крупнейшего агрокомплекса Челябинской области

Подстанция была введена в работу в 1975 году, в настоящее время ее мощность составляет 500 МВА
Поделиться:
. Обеспечена возможность электроснабжения нового агрокомплекса «Горный». Обеспечена возможность электроснабжения нового агрокомплекса «Горный»Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») совместно с потребителем «Агропарк Урал» завершила работы по расширению подстанции 500 кВ «Кропачево» – основного питающего центра моногорода Усть-Катав Челябинской области. Обеспечена возможность электроснабжения нового агрокомплекса «Горный», где будет выращиваться до 30 тыс. тонн овощных и зеленых культур в год. Потребитель получит 59,6 МВт мощности.

На подстанции 500 кВ «Кропачево» в резервных ячейках установлены современные элегазовые колонковые выключатели, разъединители с электродвигательными приводами и трансформаторы тока. Это позволило присоединить к магистральным электросетям инфраструктуру, построенную потребителем – кабельно-воздушные линии протяженностью 11 км и подстанцию 110 кВ «Агрокомплекс».

«Кропачево» – один из крупнейших энергообъектов Челябинской области. Подстанция была введена в работу в 1975 году, в настоящее время ее мощность составляет 500 МВА. Она питает Усть-Катавский вагоностроительный завод и обеспечивает транзит электроэнергии от энергосистемы Сибири через Урал в центр России.

Агрокомплекс «Горный» предназначен для круглогодичного выращивания овощей (огурцов, томатов) и зеленных культур закрытого грунта с применением систем искусственного освещения и регулирования микроклимата. Площадь предприятия составляет 25 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Департамент Ольги Глацких окончательно упразднили
Уральские бизнесмены завалили омбудсмена жалобами на киоски
Главным по строительству в Екатеринбурге стал специалист из «Синары»
Ушел в компьютерный клуб и пропал: в Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика
В Екатеринбурге на площади 1905 года из-за масленичной ярмарки закроют парковку
Суд отказал компании «Рифей» в очередной попытке оспорить конкурс на назначение оператора ТБО
В Березовском мужчину, убившего друга из-за ревности к жене, посадят на 10 лет
Рядом с 4-й овощебазой трое мужчин отравились газом
Минкульт одобрил скупку квартир Свердловской филармонией в жилом доме, который хотят снести
В уральской деревне задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своих собутыльников
В Екатеринбурге простились с художницей, которая продавала картины, чтобы вылечиться от рака
В Екатеринбурге маршрутку №011 заменят на №042
В Екатеринбурге на Шарташе снесли кафе «Каспий»
В Новоуральске из пожара в пятиэтажке эвакуировали 30 человек
На Урале сильный пожар спалил пилораму
В колонию под Ивделем прислали автомобильную коробку передач с тайником, в котором хранились телефоны
Руководителю предприятия из Нижнего Тагила, задолжавшего работникам 3,1 миллиона, грозит 3 года лишения свободы
В Екатеринбурге за 160 миллионов благоустроят 15 парков и скверов
В Екатеринбурге два дня не могут найти 15-летнюю школьницу
Екатеринбургские абоненты Tele2 выбрали Honor
В Екатеринбурге открыли кабинет, где бесплатно можно сдать тесты на аллергию
В Каменске-Уральском обнаружили контрафактные сигареты
Евгений Куйвашев поручил устранить проблемы, возникшие при «мусорной реформе»
Перенесла четыре операции и может лишиться зрения: в ЦПКиО девушке выстрелили в глаз
В Екатеринбург к 8 Марта из Голландии доставили 74 тонны цветов
Организаторы «Стенограффии» предлагают екатеринбуржам выбрать места для новых арт-объектов
Судебные приставы взыскали со свердловчан более четырех миллиардов рублей
В администрации Нижнего Тагила пройдет прием граждан, пострадавших от «мусорной реформы»
Судебные приставы «нарисовали» портрет типичного должника в Екатеринбурге