«Кухня по цене двух трехкомнатных хрущевок»: ТОП-5 самых дорогих квартир Екатеринбурга

Пусть Екатеринбург и промышленный город, но роскошь нам тоже не чужда. Взять к примеру жилье, среди которого попадаются такие «золотые» квадратные метры, что не каждый состоятельный уралец себе позволить сможет. И даже если ипотеку на такую взять, то платить, наверное, придется либо тысячу лет, либо по миллиону в месяц. Ниже мы предлагаем вашему вниманию список из пяти самых дорогих квартир столицы Урала, составленный специалистами агентства недвижимости ЦИАН. Все они продаются прямо сейчас.

ПЕРВОЕ МЕСТО – 92 МИЛЛИОНА

Самая дорогая квартира Екатеринбурга, из тех, что сейчас предлагаются к покупке, находится в ЖК «Клубный дом Тихвинъ». Ее площадь – 429 квадратных метров. Это двухуровневый пентхаус с огромной открытой террасой площадью 150 квадратных метров, которая сама по себе, как три двухкомнатных квартиры. Из объявления на сайте ekb.cian.ru можно узнать, что внутри есть шесть жилых комнат, большая гардеробная, две кухни, четыре санузла и целая зона СПА. Отделка в классическом стиле.

Фото: ekb.cian.ru

Фото: ekb.cian.ru

Фото: ekb.cian.ru

Фото: ekb.cian.ru

ВТОРОЕ МЕСТО – 80 МИЛЛИОНОВ

Эта квартира чуть меньше. Находится она в ЖК «Де Генин» и ее площадь равна 262 квадратным метрам. Терраса тут тоже есть – 60 квадратных метров открытого пространства с видом на Плотинку, Храм-на-Крови и Вознесенскую горку. Комнат внутри пять. В квартире также установлена система «умный дом» следящая за температурой и влажностью в комнатах.

«Есть управление светом, шторами, установлены фильтры очистки воды, датчики протечки, пожарная сигнализация, охрана, видеонаблюдение - управление умным домом возможно с Вашего телефона из любой точки Мира», - сообщается в объявлении о продаже.

Фото: ekb.cian.ru

Фото: ekb.cian.ru

Фото: ekb.cian.ru

Фото: ekb.cian.ru

Фото: ekb.cian.ru

ТРЕТЬЕ МЕСТО – 67 МИЛЛИОНОВ

Эта квартира по площади даже больше, чем та, что на втором месте. У нее 276 квадратных метров. Однако стоит она на 13 миллионов дешевле. Находится такая квартира на улице Красноармейской. Занимает она весь этаж жилого дома, а стены и потолок во многих ее помещениях отделаны натуральным дубом. В покрытии пола встречается красное дерево и мрамор.

«Шикарная гостиная около 80 метров, продуманное кондиционирование, полы из массива красного дерева, система очистки воды для подготовки космонавтов, итальянская кухня Мартини, по цене двух трехкомнатных хрущевок, кабинет как произведение искусства, три спальни, надежная система безопасности» - сообщается в объявлении.

Фото: ekb.cian.ru

Фото: ekb.cian.ru

Фото: ekb.cian.ru

Фото: ekb.cian.ru

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО – 49,9 МИЛЛИОНОВ

И снова ЖК «Клубный дом Тихвинъ». Только на этот раз квартира поменьше – 209 квадратных метров. В ней четыре комнаты. Под кухню выделен 31 квадратный метр, под ванные – 27,3 квадратных метров.

Фото: ekb.cian.ru

Фото: ekb.cian.ru

Фото: ekb.cian.ru

Фото: ekb.cian.ru

ПЯТОЕ МЕСТО – 48,7 МИЛЛИОНОВ

Квартира в ЖК «Антарес» площадью 187,4 квадратных метров. Комнат в ней четыре. Есть система «Умный дом». Внутренняя отделка сделана в стиле арт-деко. Есть спальня, детская, кабинет, гостиная, столовая и санузлы.

Фото: ekb.cian.ru

Фото: ekb.cian.ru

Фото: ekb.cian.ru