В Екатеринбургском зоопарке стоматолог помог вылечить кариес мандрилу по кличке Лину
В зоопарке Екатеринбурга прошла важная операция, в которой участвовал не только больной и ветеринары, но и приглашенный эксперт. Опытный стоматолог помогла избавиться мандрилу по кличке Лин с давней проблемой, которая мучила его не один год. Еще в зоопарке Дрездена самец травмировал зуб, после чего тот начал чернеть и разрушаться.
В екатеринбургском зоопарке мандрилу Лину вылечили кариес.видео: Екатеринбургский зоопарк! другой источник
С кариесом примат жил до поры до времени, но сотрудники зоопарка решили избавить его от возможных болей в будущем и назначили операцию. Лечить зуб пришлось под наркозом, иначе мощный и авторитетный Лин решил бы показать ветеринарам, «кто здесь хозяин». Залезть в рот Лину решился «человеческий» врач Наталья Кузнецова.
Избавиться от кариеса мандрилу помог обычный людской стоматологФото: Екатеринбургский зоопарк
- Ветеринарам зоопарка приходится проводить самые разные манипуляции и быть специалистами самого широкого профиля, - рассказывают в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка. - Иногда наши сотрудники приглашают к своим подопечным узкоспециализированных врачей - стоматологов, гастроэнтерологов, окулистов.
Фото: Екатеринбургский зоопарк
Пока зубастый пациент был под наркозом, ему заодно еще проверили общее состояние, сделали УЗИ и взяли кровь. Теперь мандрил Лин полностью здоров и готов радовать всех посетителей своей голливудской улыбкой. Тем более, внимание людей он очень любит и всегда с удовольствием показывает, какие у него внушительные клыки.
ИСТОЧНИК KP.RU