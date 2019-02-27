В Екатеринбургском зоопарке стоматолог помог вылечить кариес мандрилу по кличке Лину

В зоопарке Екатеринбурга прошла важная операция, в которой участвовал не только больной и ветеринары, но и приглашенный эксперт. Опытный стоматолог помогла избавиться мандрилу по кличке Лин с давней проблемой, которая мучила его не один год. Еще в зоопарке Дрездена самец травмировал зуб, после чего тот начал чернеть и разрушаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/694350" frameborder="0"></iframe> В екатеринбургском зоопарке мандрилу Лину вылечили кариес.видео: Екатеринбургский зоопарк! другой источник

С кариесом примат жил до поры до времени, но сотрудники зоопарка решили избавить его от возможных болей в будущем и назначили операцию. Лечить зуб пришлось под наркозом, иначе мощный и авторитетный Лин решил бы показать ветеринарам, «кто здесь хозяин». Залезть в рот Лину решился «человеческий» врач Наталья Кузнецова.

Избавиться от кариеса мандрилу помог обычный людской стоматологФото: Екатеринбургский зоопарк

- Ветеринарам зоопарка приходится проводить самые разные манипуляции и быть специалистами самого широкого профиля, - рассказывают в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка. - Иногда наши сотрудники приглашают к своим подопечным узкоспециализированных врачей - стоматологов, гастроэнтерологов, окулистов.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Пока зубастый пациент был под наркозом, ему заодно еще проверили общее состояние, сделали УЗИ и взяли кровь. Теперь мандрил Лин полностью здоров и готов радовать всех посетителей своей голливудской улыбкой. Тем более, внимание людей он очень любит и всегда с удовольствием показывает, какие у него внушительные клыки.