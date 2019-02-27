Остановим мусорный грабеж

-Александр Николаевич, 1 января стартовала мусорная реформа. Получив первые квитанции, жители сразу возмутились размером тарифов. Но, может быть, пройдет время, система региональных операторов докажет свою эффективность и все убедятся в преимуществах нового подхода?

-Думаю, что все будет как раз наоборот. Власти заявляют, что реформа приведет к повышению качества обслуживания населения. Смотрите, формально в рамках реформы создаются региональные «мусорные» операторы, которые отбираются на конкурсной основе. По факту мы наблюдаем дележ регионального мусорного рынка двумя крупными олигархическими кланами. Соответственно, компании, подмявшие под себя мусорный рынок, вскоре начнут накручивать цены, и получится как в известном анекдоте «чем дальше, тем дороже».

-А какова ситуация с нормативами в Свердловской области?

- Смотрите! Один житель многоквартирного дома в Нижнем Тагиле, по расчетам Региональной энергетической комиссии (РЭК), производит 0,169 куб. м. мусора в месяц. А такой же житель многоквартирного дома из Екатеринбурга должен намусорить уже на 0,213 кубометра. То есть на 26% больше.

С частными домами еще интереснее. В городах области норматив для них 0,190 куб. м. на человека в месяц, а в Екатеринбурге - 0,261 куб. м. Разница уже более чем 37%. А ведь быт в частном секторе мало чем отличается, где бы то ни было.

-То есть Вы считаете, что реформа не проработана?

- Это еще мягко сказано. Если внимательно послушать чиновников, то единственное, что изменится, так это то, что региональные операторы не будут вывозить отходы в лес. Но это откровенное вранье. Если бы все эти годы мусор свозился в леса, Екатеринбург по периметру был бы усыпан трёхметровым слоем помоев. Более того, заявляя подобное, власти фактически признают, что МУПы систематически нарушали закон, и подобные преступления не расследовались. Проблема, которую необходимо решать в рамках нормальной реформы, это вопрос о создании предприятий по переработке и утилизации отходов. Но как раз этот архиважный вопрос отложен на потом.

- А какой вариант реформы могут предложить коммунисты?

Нормальная реформа должна начинаться со строительства новых полигонов, сортирующих и мусороперерабатывающих заводов. Решить эту задачу на сегодняшний день под силу лишь государству. Необходима федеральная целевая программа, реализуемая за счет бюджета. И в эту программу должно быть включено не только строительство новых предприятий, но и обучение населения раздельному сбору твердых бытовых отходов. Мусор и его переработка - это выгодное занятие! При коммунистах этот вопрос был бы решён за 5-7 лет. И перестал бы быть кормушкой для чиновников и олигархов за счёт простых людей.