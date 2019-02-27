2019-02-27T09:29:00+03:00
Происшествия

Высокинского заставили очистить крышу мэрии от снега после падения глыбы на пенсионерку

Льдина упала на лицо 69-летней бабушке
Олег Галимов
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Пенсионерка могла погибнуть, если бы глыба упала ей на головуПенсионерка могла погибнуть, если бы глыба упала ей на головуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Екатеринбурга взяла на контроль ход очистки от снега крыши городской администрации после инцидента с 69-летней Надеждой Безродновой. В минувшую субботу с козырька мэрии на пенсионерку упала глыба льда, от удара бабушка получила травмы глаза, лица и груди.

Теперь Надежда Дмитриевна обивает пороги кабинетов врачей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь Надежда Дмитриевна обивает пороги кабинетов врачейФото: Алексей БУЛАТОВ

В тот день пенсионерка приехала в центр города с Уралмаша, вышла из метро и попала «под удар» на улице 8 Марта. Ей пришлось дойти до ближайшего кафе, чтобы ей вызвали «скорую» и доставили в больницу на перевязку.

В понедельник в мэрии подтвердили факт падения снега и предоставили запись с камер видеонаблюдения.

Чиновники показали видео, как на бабушку со здания мэрии падает глыба льда.Видео: камеры наблюдения! другой источник

- Прокуратура внесла главе Екатеринбурга Александру Высокинскому, а также директору МКУ «Управление зданиями Администрации города Екатеринбурга» Игорю Яранцеву представления об устранении нарушений закона, результаты рассмотрения которых находятся на контроле прокуратуры, - сообщили в надзорном ведомстве.

Если подрядчика, ответственного за уборку снега с крыши администрации, признают виноватым, то Надежда Дмитриевна сможет претендовать на компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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