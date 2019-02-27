Высокинского заставили очистить крышу мэрии от снега после падения глыбы на пенсионерку

Прокуратура Екатеринбурга взяла на контроль ход очистки от снега крыши городской администрации после инцидента с 69-летней Надеждой Безродновой. В минувшую субботу с козырька мэрии на пенсионерку упала глыба льда, от удара бабушка получила травмы глаза, лица и груди.

Теперь Надежда Дмитриевна обивает пороги кабинетов врачейФото: Алексей БУЛАТОВ

В тот день пенсионерка приехала в центр города с Уралмаша, вышла из метро и попала «под удар» на улице 8 Марта. Ей пришлось дойти до ближайшего кафе, чтобы ей вызвали «скорую» и доставили в больницу на перевязку.

В понедельник в мэрии подтвердили факт падения снега и предоставили запись с камер видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/693978" frameborder="0"></iframe> Чиновники показали видео, как на бабушку со здания мэрии падает глыба льда.Видео: камеры наблюдения! другой источник

- Прокуратура внесла главе Екатеринбурга Александру Высокинскому, а также директору МКУ «Управление зданиями Администрации города Екатеринбурга» Игорю Яранцеву представления об устранении нарушений закона, результаты рассмотрения которых находятся на контроле прокуратуры, - сообщили в надзорном ведомстве.

Если подрядчика, ответственного за уборку снега с крыши администрации, признают виноватым, то Надежда Дмитриевна сможет претендовать на компенсацию.