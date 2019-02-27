2019-02-27T09:14:40+03:00
Экономика

Более 90% работников ВИЗ-Стали приняли участие в образовательных проектах

На это потратили 6 миллионов рублей
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Тренинг на ВИЗ-Стали. Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальТренинг на ВИЗ-Стали. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
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В 2018 году более 90% работников ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) стали участниками корпоративных образовательных программ, на реализацию которых компания направила около 6 миллионов рублей.

Более 1000 рабочих и специалистов обучились на курсах повышения профессионального мастерства целевого назначения. Изучение нового оборудования, материалов, технологических процессов проходило в учебных классах на базе предприятия.

Свыше 200 работников получили смежную специальность, повысили квалификацию, прошли профессиональную переподготовку. Около 400 сотрудников стали участниками образовательных семинаров и курсов в учебных заведениях Екатеринбурга по программам индивидуального развития. Более 250 человек приняли участие в тренингах Корпоративного университета НЛМК по развитию культуры безопасности, организации проектной работы и др.

ВИЗ-Сталь – базовая площадка для профессиональной подготовки не только заводчан, но и студентов вузов и колледжей. В 2018 году технологическую и преддипломную практику в подразделениях и цехах предприятия прошли около 50 студентов Уральского федерального университета, Института экономики и финансов, Уральского энергетического колледжа, Уральского политехнического колледжа и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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