Знаменитый пианист Борис Березовский согласился играть в театре Коляды в Екатеринбурге

Знаменитый пианист мирового уровня Борис Березовский во время гастролей в Екатеринбурге побывал на спектакле "12 стульев" в театре уральского драматурга Николая Коляды. После спектакля пианист и автор-поставновщик спектакля 40 минут проговорили за кулисами, после чего Березовский сделал Коляде неожиданное предложение.

- Борис записал на свой телефон мое обращение ко всем. Это обращение скоро будет на странице "Артгородка"*. Среди кого будет моя рожа? Мама дорогая! Там видео великих: Алисы Фрейндлих, Калягина, Соломина, Безрукова, Темирканова и многих других. А потом Борис сказал, что хочет, чтобы я в своем театре поставил бы пьесу Льва Яковлева, написанную по записным книжкам Венедикта Ерофеева, и что он готов прилетать в Екатеринбург раз в месяц и играть в этом спектакле! То есть, он, великий пианист, предложил свое участие в спектакле в качестве ...тапера. Тут у меня челюсть отвалилась.

Шокированный драматург переспросил гостя, серьезно ли он говорит, уточнив, что у Березовского огромные гонорары. А тут - спектакль в Екатеринбурге, да еще и каждый месяц нужно прилетать, еще и репетиции. Оказалось, что серьезно.

- Он махнул рукой и сказал, что он хочет этого и все, - заключил Николай Коляда.

Пианист перед уходом купил несколько книжек драматурга. Ранее он уже бывал в Коляда-Театре, когда тот еще располагался в небольшом одноэтажном деревянном доме по улице Тургенева.

* "Артгородок" - творческая инициатива деятелей культуры по привлечению россиян к совместному проектированию новых форм идентичности российских городов.