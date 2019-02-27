2019-02-27T00:14:18+03:00
Звезды

Знаменитый пианист Борис Березовский согласился играть в театре Коляды в Екатеринбурге

Музыкант попросил уральского драматурга поставить пьесу по записным книжкам автора «Москва-Петушки»
Лев ИСТОМИН
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Уральский драматург сделает спектакль вместе с мировой знаменитостью. Фото: страницы Бориса Березовского и Николая Коляды в FacebookУральский драматург сделает спектакль вместе с мировой знаменитостью. Фото: страницы Бориса Березовского и Николая Коляды в Facebook
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Знаменитый пианист мирового уровня Борис Березовский во время гастролей в Екатеринбурге побывал на спектакле "12 стульев" в театре уральского драматурга Николая Коляды. После спектакля пианист и автор-поставновщик спектакля 40 минут проговорили за кулисами, после чего Березовский сделал Коляде неожиданное предложение.

- Борис записал на свой телефон мое обращение ко всем. Это обращение скоро будет на странице "Артгородка"*. Среди кого будет моя рожа? Мама дорогая! Там видео великих: Алисы Фрейндлих, Калягина, Соломина, Безрукова, Темирканова и многих других. А потом Борис сказал, что хочет, чтобы я в своем театре поставил бы пьесу Льва Яковлева, написанную по записным книжкам Венедикта Ерофеева, и что он готов прилетать в Екатеринбург раз в месяц и играть в этом спектакле! То есть, он, великий пианист, предложил свое участие в спектакле в качестве ...тапера. Тут у меня челюсть отвалилась.

Шокированный драматург переспросил гостя, серьезно ли он говорит, уточнив, что у Березовского огромные гонорары. А тут - спектакль в Екатеринбурге, да еще и каждый месяц нужно прилетать, еще и репетиции. Оказалось, что серьезно.

- Он махнул рукой и сказал, что он хочет этого и все, - заключил Николай Коляда.

Пианист перед уходом купил несколько книжек драматурга. Ранее он уже бывал в Коляда-Театре, когда тот еще располагался в небольшом одноэтажном деревянном доме по улице Тургенева.

* "Артгородок" - творческая инициатива деятелей культуры по привлечению россиян к совместному проектированию новых форм идентичности российских городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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