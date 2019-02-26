В Екатеринбурге мужчина упал с 10-го этажа и выжил

Два часа назадд из окна дома на улице Мельникова, 27 выпал мужчина. Он приземлился на припаркованный автомобиль под окнами автомобиль и выжил. С многочисленными травмами его увезли в ГКБ № 24

- Сообщение о случившемся поступило в отдел полиции № 9, сказали в УМВД по Екатеринбургу. - На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства инцидента. Пострадавший госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Водитель автомобиля в шоке. По факту повреждения своего имущества он написал заявление в полициюФото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции и представители уральского следственного комитета.

- Признаков криминала в данному инциденте не усматривается, - заявили следователи корреспонденту "Комсомолки".

У владельца автомобиля есть жена и ребенок. Малыша мужчина часто возит на своей машине. Но сегодня по счастливой случайности он уехал с мамой.