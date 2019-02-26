2019-02-26T14:41:41+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина упал с 10-го этажа и выжил

Он приземлился на припаркованную под окнами легковушку
Олег Галимов
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Автомобиль получил серьезные повреждения, а упавший мужчина попал в больницуАвтомобиль получил серьезные повреждения, а упавший мужчина попал в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Два часа назадд из окна дома на улице Мельникова, 27 выпал мужчина. Он приземлился на припаркованный автомобиль под окнами автомобиль и выжил. С многочисленными травмами его увезли в ГКБ № 24

- Сообщение о случившемся поступило в отдел полиции № 9, сказали в УМВД по Екатеринбургу. - На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства инцидента. Пострадавший госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Водитель автомобиля в шоке. По факту повреждения своего имущества он написал заявление в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель автомобиля в шоке. По факту повреждения своего имущества он написал заявление в полициюФото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции и представители уральского следственного комитета.

- Признаков криминала в данному инциденте не усматривается, - заявили следователи корреспонденту "Комсомолки".

У владельца автомобиля есть жена и ребенок. Малыша мужчина часто возит на своей машине. Но сегодня по счастливой случайности он уехал с мамой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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