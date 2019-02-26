В Свердловской области пенсии выросли на 810 рублей

С 1 января в Свердловской области средняя пенсия выросла на 810 рублей, с нового года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%. В целом же по стране выплаты вросли в среднем на 1000 рублей. Сейчас на Среднем Урале средний размер страховой пенсии составляет 15 435 рублей.

- В соответствии с предложением Президента России Владимира Путина, озвученным 20 февраля в ходе послания Федеральному собранию, индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера, - сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ. - Это значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к текущему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Пример: Как будут индексироваться пенсии по новым правилам (с учетом прожиточного минимума пенсионера)

Пенсионеру назначена пенсия 12 347 рублей. Прожиточный минимум пенсионера в регионе установлен выше назначенной пенсии и составляет 12 674 рубля, поэтому дополнительно к пенсии назначена социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера в сумме 327 рублей.

В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия с учетом прожиточного минимума пенсионера увеличена на 7,05%, или на 870 рублей, и составляет 13 217 рубля. Таким образом, размер дохода пенсионера по новым правилам с учетом индексации составит 13 544 рубля, то есть на 870 рублей больше прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.