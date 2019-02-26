Начала с себя: как я перешла на раздельный сбор мусора

На этот эксперимент Дарью вдохновила история проекта «Разделяй с нами». В Екатеринбурге в школе №107 были установлены контейнеры для раздельного сбора отходов. А в теплый сезон в рамках движения проходят экологические праздники «Экодвор». Дарья работает в компании Coca-Cola HBC Россия, по чьей инициативе проводится программа «Разделяй с нами», поэтому о проблеме загрязнения природы знает не понаслышке.

У Дарьи есть ребенок, и она давно изучила важную педагогическую истину: не воспитывайте детей, они все равно будут повторять за вами. Воспитывайте себя! Школьный опыт нужно обязательно транслировать и дома.

В первую очередь, Дарья выделила самые опасные отходы – это ртутные термометры, энергосберегающие лампы, батарейки и другие отходы, на которых изображен значок с перечеркнутым мусорным контейнером. Запрос в поисковике «Куда сдать батарейки в Екатеринбурге» выдал ей сразу несколько адресов. Это оказалось как раз вовремя – в любимой игрушке дочери сели батарейки, и Дарья сложила их в коробку, чтобы по дороге с работы занести их в ближайший удобный пункт приема. А после – зашла и купила многоразовые аккумуляторы с зарядным устройством.

Затем была решена проблема пищевых отходов. Дарья установила измельчитель на кухне. Финансовые траты окупила радость от того, что мусорное ведро перестало издавать характерный запах, а необходимость его очищать снизилась в разы. «Если бы так сделал весь наш дом – мусорные баки у него выглядели бы по-другому. Меньше грызунов, меньше запах» - комментирует Дарья.

Фото: компания "Кока кола"

Мокрую бумагу переработать невозможно – такое открытие сделала героиня на третьем шагу своего эксперимента. Тогда она задумалась над тем, сколько мусора мы производим без лишней необходимости. Тканевые салфетки стильно дополнили скатерть, а бумажные заняли свое место в дальнем шкафу – как надеется Дарья, надолго. Блокнот для записей заменили приложения в смартфоне и небольшая магнитная доска. Перестав покупать бумажные полотенца для кухни, Дарья почувствовала хоть небольшую, но экономию. Еще больше радости принесло осознание того, сколько деревьев было спасено.

Вообще, любой одноразовой вещи можно найти многоразовую альтернативу. Вместо пластикового стакана кофе по пути на работу – термос и напиток, вместо пластиковых зубных щеток, которые не перерабатываются – бамбуковые, вместо губки для посуды – деревянная щетка. А фразу «пакет не надо» Дарья произносила с гордостью, открывая тканевую сумку для покупок.

«Я не просто снизила количество мусора, я стала задумываться о последствиях еще на стадии покупки. Действительно ли мне это нужно? – думала я, разглядывая вещь в магазине. Как долго я буду ей пользоваться? Какой вред она нанесет природе, после того, как сломается или надоест мне?» - рассказывает Дарья. Постепенно количество одноразовых предметов в доме значительно снизилось и даже пластиковые соломинки для напитков были заменены на многоразовые металлические.

Для макулатуры, пластиковой и жестяной тары постепенно нашлись отдельные контейнеры и пункты приема: они оказались в пределах 10-15 минутах ходьбы от дома. Оказалось, что почти половина привычных бытовых отходов подходит для переработки. В результате эксперимента Дарья отметила, что несортируемый мусор почти исчез из квартиры. Она призналась, что частенько по три-четыре дня забывает выносить ведро – оно почти пустое.

Статистика говорит, что сегодня только 5% отходов получает «вторую жизнь». До Швеции и Японии нам еще предстоит долгий путь. И его надо пройти, чтобы наши дети жили в здоровом – во всех смыслах - обществе.