ВИЗ-Сталь отметила День защитника Отечества спортивными турнирами

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) организовала серию спортивных турниров между молодежными командами завода в честь Дня защитника Отечества.

Четыре сборные транспортного цеха приняли участие в традиционном турнире по пейнтболу. Необходимые в профессиональной деятельности хорошую реакцию, слаженное взаимодействие и умение быстро принимать решения продемонстрировали представители железнодорожного и автотранспортного участков. Соревнования проходили по круговой системе, очки начислялись за взятие флага и за численное превосходство после завершения боя. По итогам серии игр победу одержала команда «Сталкер» под руководством мастера железнодорожного участка Александра Копытова.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

В соревнованиях по картингу участвовали работники цеха холодной прокатки, энергетического управления, ремонтного управления и заводоуправления. За лидерство боролись 8 команд, участники которых показали не только хорошую физическую подготовку, но и способность быстро просчитывать ситуацию на трассе, навыки работы в команде. Лучший результат продемонстрировали гонщики под руководством слесаря-ремонтника Максима Трубачева. Второе место заняла команда начальника энергетического управления Антона Подчиненова, третье – главного специалиста ремонтного управления Павла Большекова.

- Спорт – это лучший способ ощутить командный дух, который имеет огромное значение для общего успеха в любом труде. Участие в соревнованиях дарит заводчанам заряд бодрости и оптимизма, улучшает микроклимат в коллективе, повышает интерес работников к активному отдыху, – отметила и.о. начальника управления персоналом ВИЗ-Стали Ольга Щербо.