ВИЗ-Сталь провела серию профориентационных экскурсий для екатеринбургских школьников

Старшеклассники гимназии № 116 и школы №63 Екатеринбурга побывали с экскурсией на ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК), где им рассказали об истории цеха холодной прокатки, который в прошлом году отметил 45-летие.

Старшеклассники увидели работу автоматизированных производственных линий, познакомились с этапами выпуска трансформаторной стали – одного из самых сложных видов металлопродукции. Из первых рук они получили содержательную и объективную информацию об условиях труда, о требованиях к образовательному уровню работников.

– Среди старшеклассников гимназии немало тех, кто нацелен получить техническое образование. Экскурсия дала возможность ребятам «примерить на себя» профессию металлурга, своими глазами увидеть, что представляет собой современное производство, узнать, какие возможности для профессионального роста есть у заводчан, – отметила педагог-психолог гимназии №116 Наталья Бикбаева.

- В 2018 году в более 300 школьников и студентов приняли участие в профориентационных мероприятиях, организованных предприятием. Совместные с образовательными учреждениями проекты включают все этапы подготовки будущих кадров, начиная со школ и заканчивая работой на производстве, – говорит и.о. начальника отдела по работе с персоналом Ольга Щербо.