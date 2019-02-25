Жителям Екатеринбурга предлагают пройти бесплатную диагностику зрения

Клиника микрохирургии «Глаз» имени академика Святослава Федорова с 1 по 7 марта проводит Дни открытых дверей, посвященных Всемирному дню борьбы с глаукомой, который отмечается 6 марта.

Бесплатная диагностика зрения в клинике проводится в рамках ежегодной всероссийской благотворительной акции под эгидой «Фонда содействия передовым медицинским технологиям имени Святослава Федорова» по раннему выявлению этого заболевания.

- С 10 до 19 часов все обратившиеся пациенты в режиме живой очереди абсолютно бесплатно измерят глазное давление и остроту зрения на компьютерном аппарате. Предварительная запись на экспресс-диагностику не требуется, - говорят специалисты клиники.

Также в 12 часов 28 февраля в рамках Школы глаукомы здесь прочитает бесплатную лекцию офтальмолог Клиники микрохирургии «Глаз» Виктор Александрович Эйзеншмидт, а после – ответит на вопросы слушателей о глаукоме и других глазных заболеваниях. Также всем пришедшим на лекцию будет проводиться экспресс-диагностика остроты зрения и внутриглазного давления бесконтактным способом с интерпретацией показателей.

На лекцию нужно записаться заранее по телефону 8-343-27 00 30

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/693880" frameborder="0"></iframe> Анонс лекции по глаукоме в клинике "Глаз" в Екатеринбурге.Видео: предоставлено клиникой

Всем, у кого будет выявлено повышенное внутриглазное давление или другие заболевания глаз, предоставят возможность пройти полное обследование зрительной системы на льготных условиях или заказать очки со скидкой.

Клиника микрохирургии «Глаз» имени академика Святослава Федорова находится по адресу г. Екатеринбург ул. Н.Никонова, 18.