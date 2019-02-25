2019-02-25T13:25:34+03:00
Происшествия

Жильцам квартиры в Нижней Салде, сгоревшей по вине газовщиков, отказались возмещать ущерб

Сразу после пожара газовая компания уверяла, что не только выплатит компенсацию, но и купит новую бытовую технику, и сделает ремонт
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Пожар уничтожил всю мебель в квартире. Фото: предоставлено Ингой СушковойПожар уничтожил всю мебель в квартире. Фото: предоставлено Ингой Сушковой
Изменить размер текста:

Уже месяц Инга и Валерий Сушковы не могут вернуться к себе домой. До 18 января они жили в квартире в Нижней Салде, но теперь вынуждены тесниться в квартире у родителей. А причиной тому пожар, который случился у них в квартире по вине газовщиков.

– 16 января у нас в доме была плановая проверка газового оборудования, – вспоминает Инга. – Пришли сотрудники «ГАЗЭКС», сказали, что все нормально. Один из них предложил наш старый кран заменить на новый.

Сейчас семья Сушковых вынуждена жить у родственников. Фото: предоставлено Ингой Сушковой

Сейчас семья Сушковых вынуждена жить у родственников. Фото: предоставлено Ингой Сушковой

Через два дня газовщик с товарищами вновь пришел. Но в процессе специалист не отключил подачу газа в квартиру, из-за чего при замене крана начался пожар.

– Я с помощью кофе-машины готовила им кофе на кухне и смотрю, они кран уже сняли, а трубу ветошью заткнули, – вспоминает хозяйка квартиры. – Потом слышу звук, как от срабатывания пьезоэлемента и тут же облако огня поднимается к потолку. Один из рабочих крикнул: «Леха, беги, перекрывай стояк».

Жильцам квартиры и газовщикам удалось спастись из огня. Но пожар был такой силы, что уничтожил все имущество в квартире и повредил еще две – одну этажом выше и одну этажом ниже. Вскоре после случившегося руководство «ГАЗЭКС» заявило, что возместит ущерб собственникам всех трех квартир.

Ущерб эксперты оценили в 2,5 миллиона рублей. Фото: предоставлено Ингой Сушковой

Ущерб эксперты оценили в 2,5 миллиона рублей. Фото: предоставлено Ингой Сушковой

- Руководство компании взяло данную ситуацию на особый контроль, - сообщали в пресс-службе компании. - Собственникам квартиры будет полностью возмещен материальный ущерб, сделан ремонт и приобретена новая бытовая техника.

Семья Сушковых, например, оценила ущерб в 2,5 миллиона рублей. Но сегодня утром им, а также их соседям вдруг пришло письмо на бланке «ГАЗЭКС», из которого они узнали, что компенсацию им не выплатят. Так, среди прочего в письме сообщается:

«Согласно объяснениям, полученным от Вас, Ветлугина А.Ю., Костоусовой Т.Н. Горалнова А.В., вышеукзаанные работы проводились последними по вашей просьбе, переданной устно по телефонной связи Ветлугину А.Ю… Отсутствие у АО «ГАЗЭКС» какой-либо информации о необходимости проведения газоопасных работ в виде замены крана на опуске плиты в Вашей квартире, свидетельствует о том, что лица, осуществляющие вышеуказанные работы, повлекшие за собой причинение ущерба, действовали на тот момент не по заданию и не под руководством работодателя (АО «ГАЗЭКС»)».

Такое письмо пришло к хозяйке сгоревшей квартиры от газовой компании. Фото: предоставлено Ингой Сушковой

Такое письмо пришло к хозяйке сгоревшей квартиры от газовой компании. Фото: предоставлено Ингой Сушковой

В конце письма семье Сушковых рекомендуют подать в суд на газовщиков, которые и устроили пожар у них в квартире.

– Я понимаю, что виноваты эти ребята, но они представители компании, они пришли в рабочее время и не я просила их делать те работы, а они сами предложили, – возмущается Инга Сушкова. – Когда официальный представитель газовой компании говорит, что надо сделать вот так, то я как законопослушный гражданин соглашаюсь. Но «ГАЗЭКС» наверное, проще на рабочих всю вину свалить. В итоге мы с мужем оказались под открытым небом.

В самой компании «ГАЗЭКС» свое решение о компенсации ущерба пока не прокомментировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они пришли работать в квартиру неофициально»: в газовой компании рассказали, как их сотрудники спалили квартиру в Нижней Салде

В минувшую пятницу в Нижней Салде пострадали три квартиры. Одна сгорела, другая, что этажом выше, закоптилась, третья, которая этажом ниже, была затоплена водой, когда пожарные боролись с огнем. А виной всему газовщики. (Подробности)

«Сгорели две кошки и техника на полмиллиона»: в Нижней Салде газовщики спалили квартиру, когда меняли кран, не отключив газ

Очередной дом пострадал из-за вспышки газа. На этот раз на Урале. В Нижней Салде в пятиэтажном доме почти полностью выгорела трехкомнатная квартира. А виной всему, как уверяют жильцы, газовщики. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге замначальника уголовного розыска отправили в СИЗО на два месяца
ЕВРАЗ КГОК повышает эффективность систем пылегазоочистки
За выходные из Екатеринбурга вывезли 20 тысяч тонн снег
В Екатеринбурге «Киа Рио» врезалась в фонарный столб, из-за чего ее 7-летняя пассажирка получила перелом таза
Помнит все маршруты доставки Свердловска: старейшей сотруднице почты на Урале исполнилось 103 года
Пенсионерка из Екатеринбурга заявила о том, что с крыши мэрии на нее упала глыба снега
Уральца, сливавшего нефть из нефтепровода, лишили свободы на два года
Екатеринбург признан одним из самых театральных городов страны
Под Первоуральском два школьника хотели согреться огнем и спалили здание клуба
У жителя Екатеринбурга, задолжавшего больше 400 тысяч рублей, забрали Мерседес
Серийного насильника, орудовавшего в Екатеринбурге 22 года, судят в закрытом режиме
В Невьянске 78-летний пенсионер убил бывшую супругу сына и ее брата
Жителя Талицы, попавшегося на пьяной езде, лишили свободы на 1,3 года
На снимке с сыном уральского бизнесмена звезда «Полицейского с Рублевки» Александра Бортич показала обручальное кольцо
В Екатеринбурге три дня будет идти небольшой снег
«Только для пышных дам»: В Екатеринбурге стартует кастинг на конкурс «Мисс PLUS SIZE»
Уже знаменитую «Песню матки» для шоу Елены Малышевой написал музыкант из Екатеринбурга
"Пассажирке стало плохо": самолет "Уральских авиалиний" экстренно вернулся в Благовещенск
После гибели туристки на севере Урала, Свердловские спасатели открыли онлайн-регистрацию тургрупп
Под Екатеринбургом восстановили движение поездов
«Чтобы не ломались палки и лыжи»: Губерниев восхитился поздравлением Шипулина с 23 февраля
Шприцы и следы крови: жительница Серова устроила в своей квартире наркопритон
В Нижнем Тагиле лже-врачи ограбили двух пенсионерок
Нападающий «Урала» перешел в «Зенит»
В Свердловской области запланирован полноценный запуск Системы-112
В Екатеринбурге прошел международный турнир по боксу
Возле «Леруа Мерлен» Lada Kalina столкнулся с KIA и вылетел в сугроб
В Екатеринбурге женщина поймала клеща
Джеймс Кэмерон помог Роберту Родригесу вернуться в большое кино