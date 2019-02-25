Жильцам квартиры в Нижней Салде, сгоревшей по вине газовщиков, отказались возмещать ущерб

Уже месяц Инга и Валерий Сушковы не могут вернуться к себе домой. До 18 января они жили в квартире в Нижней Салде, но теперь вынуждены тесниться в квартире у родителей. А причиной тому пожар, который случился у них в квартире по вине газовщиков.

– 16 января у нас в доме была плановая проверка газового оборудования, – вспоминает Инга. – Пришли сотрудники «ГАЗЭКС», сказали, что все нормально. Один из них предложил наш старый кран заменить на новый.

Сейчас семья Сушковых вынуждена жить у родственников. Фото: предоставлено Ингой Сушковой

Через два дня газовщик с товарищами вновь пришел. Но в процессе специалист не отключил подачу газа в квартиру, из-за чего при замене крана начался пожар.

– Я с помощью кофе-машины готовила им кофе на кухне и смотрю, они кран уже сняли, а трубу ветошью заткнули, – вспоминает хозяйка квартиры. – Потом слышу звук, как от срабатывания пьезоэлемента и тут же облако огня поднимается к потолку. Один из рабочих крикнул: «Леха, беги, перекрывай стояк».

Жильцам квартиры и газовщикам удалось спастись из огня. Но пожар был такой силы, что уничтожил все имущество в квартире и повредил еще две – одну этажом выше и одну этажом ниже. Вскоре после случившегося руководство «ГАЗЭКС» заявило, что возместит ущерб собственникам всех трех квартир.

Ущерб эксперты оценили в 2,5 миллиона рублей. Фото: предоставлено Ингой Сушковой

- Руководство компании взяло данную ситуацию на особый контроль, - сообщали в пресс-службе компании. - Собственникам квартиры будет полностью возмещен материальный ущерб, сделан ремонт и приобретена новая бытовая техника.

Семья Сушковых, например, оценила ущерб в 2,5 миллиона рублей. Но сегодня утром им, а также их соседям вдруг пришло письмо на бланке «ГАЗЭКС», из которого они узнали, что компенсацию им не выплатят. Так, среди прочего в письме сообщается:

«Согласно объяснениям, полученным от Вас, Ветлугина А.Ю., Костоусовой Т.Н. Горалнова А.В., вышеукзаанные работы проводились последними по вашей просьбе, переданной устно по телефонной связи Ветлугину А.Ю… Отсутствие у АО «ГАЗЭКС» какой-либо информации о необходимости проведения газоопасных работ в виде замены крана на опуске плиты в Вашей квартире, свидетельствует о том, что лица, осуществляющие вышеуказанные работы, повлекшие за собой причинение ущерба, действовали на тот момент не по заданию и не под руководством работодателя (АО «ГАЗЭКС»)».

Такое письмо пришло к хозяйке сгоревшей квартиры от газовой компании. Фото: предоставлено Ингой Сушковой

В конце письма семье Сушковых рекомендуют подать в суд на газовщиков, которые и устроили пожар у них в квартире.

– Я понимаю, что виноваты эти ребята, но они представители компании, они пришли в рабочее время и не я просила их делать те работы, а они сами предложили, – возмущается Инга Сушкова. – Когда официальный представитель газовой компании говорит, что надо сделать вот так, то я как законопослушный гражданин соглашаюсь. Но «ГАЗЭКС» наверное, проще на рабочих всю вину свалить. В итоге мы с мужем оказались под открытым небом.

В самой компании «ГАЗЭКС» свое решение о компенсации ущерба пока не прокомментировали.

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