2019-02-25T08:50:19+03:00
Экономика

На Свердловской магистрали в 2019 году переезды модернизируют на 148 миллионов рублей

Это позволит повысить безопасность и предотвратить ДТП
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Движение на магистрали станет еще безопаснееДвижение на магистрали станет еще безопаснееФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для повышения безопасности движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на переездах Свердловская магистраль реализует программу по повышению надежности инфраструктуры в местах пересечения автомобильных и железных дорог. Комплекс мероприятий включает плановый ремонт и модернизацию переездов, оборудование современными предупредительными и заградительными устройствами. В 2019 году на эти цели будет направлено 148 млн рублей.

Работы запланированы на 130 объектах. Переезды на перегонах Ферма – Осенцы и станции Гипсовая будут оборудованы устройством заграждения переездов (УЗП). Запланирован капитальный ремонт семи переездов: на станциях Сысерть, Колюткино, Каменск-Уральский, Богандинская; на перегонах Решеты – Ревда, Баженово – Шипелово, Бахаревка – Ферма. Капремонт включает смену УЗП и резинокордового настила, асфальтирование междупутья в границах переездов, замену дорожных знаков, шлагбаумов, сигнальных столбиков и водоотводных лотков.

На 47 объектах будет проведена замена настила с укладкой резинокордового покрытия, на 15 улучшены системы электроснабжения и освещения, на 11 проведена модернизация автоматической переездной сигнализации. На 30 переездах в междупутье будет уложена гранитная брусчатка: гранит практически не разрушается, устойчив к механическому воздействию, химическим загрязнениям и перепадам температуры.

На пяти переездах: на перегонах Ноябрьск-1 – Ноябрьск-2, Куть-Ях – Сивыс-Ях и станциях Сылва, Быньговский, Сургут-Порт запланирована установка комплексов автоматической фотовидеофиксации правонарушений водителями автотранспортных средств.

На Свердловской железной дороге эксплуатируется 509 переездов, в том числе: 191 переезд (38%, или 100% нормативно рекомендованных) обслуживаются дежурным работником, из них 162 (85%) оборудованы УЗП. На территории Свердловской области на балансе СвЖД находится 266 переездов, в Пермском крае – 144 переезда, в Тюменской области – 48, в ХМАО – 39, в ЯНАО – 7 переездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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