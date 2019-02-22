2019-02-22T14:50:52+03:00
Экономика

В Омской области введена в работу новая подстанция 500 кВ «Восход»

Высокую надежность электроснабжения получили больше миллиона человек
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Мощность подстанции составляет 501 МВАМощность подстанции составляет 501 МВАФото: Алексей БУЛАТОВ
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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила строительство подстанции 500 кВ «Восход» – нового ключевого регионального центра питания, который повысит пропускную способность электрической сети Омской области, гарантирует высокую надежность электроснабжения Омска с населением 1,2 млн человек. Компания инвестировала в проект 5,6 млрд рублей. В торжественной церемонии пуска приняли участие Губернатор Омской области Александр Бурков и глава ФСК ЕЭС Андрей Муров.

Подстанция входит в состав транзита 500 кВ «Курган – Витязь – Восход» протяженностью 631 км, который был построен по поручению Правительства РФ. Он впервые соединил объединенные энергосистемы Сибири и Урала по территории России линиями класса напряжения 500 кВ, что необходимо для обеспечения надежного энергоснабжения макрорегионов. Ранее такой переток осуществлялся по территории Казахстана.

Мощность подстанции составляет 501 МВА. «Восход» – энергообъект нового поколения, оснащенный современным силовым и коммуникационным оборудованием, цифровыми приборами учета, автоматизированными системами управления, релейной защитой и автоматикой на базе микропроцессорных терминалов. Подстанция построена с применением КРУЭ – комплектных распределительных устройств, которые до 30 раз компактнее традиционных решений.

Для компенсации реактивной мощности на «Восходе» установлены шунтирующие реакторы и управляемый шунтирующий реактор общей мощностью 540 Мвар. Данные агрегаты позволяют управлять режимами работы сети таким образом, чтобы увеличить пропускную способность линий электропередачи и ресурс оборудования. За счет этого повышается надежность энергосистемы, значительно снижаются потери при передаче электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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