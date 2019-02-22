Как в голливудских фильмах про шпионов: в школе уральской глубинки сделали проход по отпечаткам пальцев

По-настоящему уникальную инициативу решили реализовать в уральском городе Карпинске, что на севере Свердловской области. Через несколько дней в школе № 6, в которой учатся 940 детей, заработают турникеты, работающие по отпечатку пальца. Первый из турникетов установили в начале февраля, его стоимость может достигать от 200 до 3000 долларов.

Раньше такое можно было увидеть только в фильме, где главный герой должен был проникнуть на секретный объект, но теперь такое устройство будет и в уральской глубинке.

Кто знает, если проект будет успешно реализован в Карпинске, такие турникеты могут появиться и в других городахФото: Алексей БУЛАТОВ

В местной администрации сразу же заявили о том, что проект пилотный, но в скором времени нововведение ждет и остальные образовательные учреждения. Одним из главных преимуществ новой системы называют СМС-информирование: сообщения будут приходить родителям, когда их ребенок приходит на учебу и уходит домой.

- Подобными системами безопасности будут оборудованы все городские школы с учетом особенностей планировки зданий. Уже ведётся монтаж в школе № 5, на очереди – школы № 2, №16, № 24 и № 33, - отмечают в городском отделе образования. - Появятся системы контроля управления доступом и в детских садах – сейчас рассматриваются различные технические решения, а также в некоторых учреждениях дополнительного образования.

Объясняя неожиданную инициативу, глава отдела образования Владимир Грек ссылается на Постановления Правительства № 1235 от 7 октября 2017 года, мол, чиновники обязаны обеспечить требования антитеррористической защиты. Но все это слабо укладывается в понимании местных жителей, ведь проходов по отпечаткам пальцев нет даже в школах столицы региона – Екатеринбурга.

Некоторых родителей пугает факт использования персональных данных детей, уральцы боятся, что отпечатки могут быть украдены из базы данных и использоваться в корыстных целях.

- Никого заранее не предупреждали об этом, - рассказывает мама одного из учеников. – Учителя не могут внятно объяснить, как будут храниться биометрические данные.

Власти же заверяют, что такое невозможно.

- Есть строгое правило – в соответствии со стандартами защиты информации в базе данных системы распознавании личности по отпечаткам пальцев хранится не изображение отпечатка пальца, а его цифровая модель, которая содержит лишь несколько процентов из всего объема информации об отпечатке. Данный шаблон невозможно преобразовать обратно в изображение или использовать в другой системе, - отвечает на обвинение глава отдела образования.

Вот сюда нужно прикладывать палец для пропуска в школу. Фото: администрация Карпинска

- Второй турникет установят к концу следующей недели, но у нас также сохраняется возможность прохода по специальным картам, - рассказала «КП» директор школы № 6 Надежда Терентьева. - Мы никого не обязываем, большая часть родителей уже дали согласие на обработку персональных данных. В каждом классе от силы по 2-3 ученика, которые отказались от сдачи отпечатков.

А вот сами дети может, и не бьют тревогу, но явно не обрадовались новым турникетам. По словам детей, устройства не запустили, а проблемы в школе уже начались.

- Теперь даже если тебе плохо и надо домой, то без записки от классного руководителя из школы тебя не выпустят. Погулять даже нельзя! - возмущенно рассказывает ученик 10 класса. – Прекрасно знаю, что многим турникеты не нравятся, без их было гораздо удобней и лучше.

Кстати теперь допуск родителей в школы будет возможен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Если паспорта при себе нет, то связаться со специалистом можно по служебному телефону на пункте охраны.