В Екатеринбурге ФСБ накрыла склад 20 тысячами бутылок поддельного алкоголя

Сотрудники УФСБ по Свердловской области накрыли склад поддельного алкоголя. Цех по разливу фальсификата обнаружили в доме на участке поселка Большая медведица, который арендовал уроженец Северной Осетии.

В ходе спецоперации силовики изъяли более 6 тонн этилового спирта в стеклянной таре, а также в пластиковой упаковке с нанесенными марок «Талка», «Царская», «Хортица», «Дербент», «Лезгинка» и «Хеннеси».

Дом, в котором организовали производство поддельного алкоголя. Фото: УФСБ по Свердловской области

- На «производстве» работало 5 граждан Таджикистана, 4 из которых находятся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, - отметили в пресс-службе УФСБ.

Весь контрафакт изъяли. Фото: УФСБ по Свердловской области

Кроме того сотрудники управления нашли склад контрафактного алкоголя на улице . 40 лет ВЛКСМ, где было обнаружено и изъято свыше 10 тонн опасного пойла, расфасованного в 20 651 бутылку с этикетками брендовых марок («Талка», «Царская», «Финская», «Альфа», «Родник», «Первак», «Голд», «Нефть», «Мерная», «Хортица», «Зеленая», «Арбатская», «Хеннеси» и пр.).

За один день силовики накрыли сразу два склада паленого алкоголя. Фото: УФСБ по Свердловской области

- Фальсификат изъят из обращения и установленным порядком передан на хранение в межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО, - добавили в управлении.

Результаты операций направлены в ГУ МВД России по Свердловской области для проведения доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела.