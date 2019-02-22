Павлин Джано и варан Леденец: в екатеринбургском зоопарке выберут лучшего папашу

В зоопарке Екатеринбурга по традиции пройдет конкурс «Зоо-мистер». Причем кандидатов на звание самого интересного самца тоже выбрали не обычных, а семейных. Ведь февраль в этом году объявлен месяцем пап. Вот и питомцы зоопарка - павлин Джано, ленивец Бой, варан Леденец и гвинейский турако Валет - уже успели стать отцами. «Комсомолка» предлагает уже сейчас взглянуть на этих обаятельных конкурсантов.

Обыкновенный павлин Джано

Павлин Джано хоть и элегантный, но не прочь показать, кто главный Фото: пресс-служба

Этот красавчик прельщает всех дам своими пышными яркими перьями. Длинными эффектными надхвостьями павлин обзаводится именно к весне, когда приходит пора размножения. В остальные времена года этот самец всё же так бросается в глаза. Хоть Джано и обзавелся потомством, воспитывать своих малышей не спешит. Возможно от того, что мамочки-павлины выглядят еще скромнее - именно их непримечательность помогает им сберечь потомство от хищников. В дикой природе своим шикарным хвостом Джано бы только привлекал ненужное внимание. Несмотря на свой изящный вид, самец он довольно воинственный. Криками оповещает павлина из соседнего вольера о том, кто здесь главный.

Двупалый ленивец Бой

Ленивец Бой очень медленный, но при этом все успевает Фото: пресс-служба

Этот папаша является самым успешным во всей стране - настолько он плодовитый, что вот уже пять лет радует зоопарк новыми детенышами. Правда, к в их воспитании особенно участия не принимает, но и совсем от них не отказывается. Предпочитает побыть в одиночестве и полакомиться чем-то вкусненьким.

Полосатый варан Леденец

Варан Леденец - очень жаркий самец Фото: пресс-служба

Этот молодой самец не только горяч, но и весьма интеллектуален. Возможно, именно поэтому самочка Пастила отдала предпочтение именно ему, а не более опытному и матерому любовнику - варану Мармеладу. Обскакав своего конкурента, Леденец стал единственным в России вараном, который стал отцом в зоопарке.

Гвинейский турако Валет

Турако Валет - самый преданный и любящий отец Фото: пресс-служба

Оперению очаровательного самца турако может позавидовать любая птица. Перышки у него металлическим отблеском, а на голове – хохол из ярко-зелёных перьев. Валет оказался настолько красивым, что на его ухаживания ответила дама другого вида. Оказалось, это настоящая любовь! На удивление всем у пары появились птенчики, за которыми оба родителя поровну ухаживали. Сначала высиживали кладку яиц, а потом выкормили фруктовой кашицей. Сейчас необычные птички подросли и радуют всех посетителей.