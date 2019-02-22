ВИЗ-Сталь организует праздничную программу в честь Дня защитника Отечества

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) подготовила праздничную программу к Дню защитника Отечества для заводчан. Спортивную часть программы откроют турниры по настольному теннису, шахматам шашкам. Металлурги станут участниками гонок на картингах, а также военно-спортивных игр в стайкбол и лазертаг.

Для создания праздничного настроения в цехе холодной прокатки и заводоуправлении оборудованы фотозоны. Каждый желающий заводчанин сможет примерить на себя роль защитника Отечества и сделать снимок на память в праздничном антураже.

Не останутся в стороне и ветераны предприятия. Накануне Дня защитника Отечества заслуженные пенсионеры побывают в культурном центре «Урал» на фестивале ветеранских хоровых коллективов, в центре и культуры и искусств «Верх-Исетский» – на программе «Екатеринбургские родники», побывают на большом праздничном концерте в музыкальном училище имени Чайковского.