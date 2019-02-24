«Всему виной алкоголь»: в продуктовом магазине Новоуральска покупатели подрались с ГИБДД

В закрытом городе Новоуральск накануне произошла потасовка в продуктовом магазине на улице Ленина 113 а. Зачинщицей конфликта стала нетрезвая дамочка, которая пыталась стащить с полки бутылку алкоголя. Ее поддерживали три точно таких же нетрезвых приятеля.

- Сотрудница магазина попыталась помешать девушке, - рассказывают очевидцы. - Та не удержала бутылку и уронила ее. И отказалась платить. В итоге сотрудница накинулась на девушку с кулаками – у девушки было все лицо расцарапано. Мужчины, сопровождавшие эту девушку, заступились за нее. В словесном поносе. В результате вызвали полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/693797" frameborder="0"></iframe> Покупатели устроили драку с ГИБДД в магазине Новоуральска.! другой источник

На место был направлен ближайший наряд из подразделения ГИБДД. Они попытались задержать местную 32-летнюю жительницу. А та в отместку уронила на пол еще несколько бутылок со спиртным. Плюсом на инспекторов накинулись приятели воришки. Когда полицейские попытались их урезонить, они оказали неповиновение.

- Среди участников конфликта оказался 34-летний местный житель по имени Алексей. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде, - рассказывает руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. – А также к уголовной ответственности за хищение мобильного телефона. Но тогда в связи с примирением сторон ему удалось избежать тюремных нар. Также среди участников разборки были два Андрея 27 и 26 лет. Оба ранее также привлекались к административной и к уголовной ответственности за грабежи.

Двух Андреев полиция доставила в дежурную часть. Сегодня их арестовали.

Тем временем в магазине подсчитывают ущерб.

- Поданному факту ОВД Новоуральска назначена служебная проверка в рамках которой будут установлены более точные обстоятельства произошедшего и дана оценка в том числе действиям и наряда ГИБДД.