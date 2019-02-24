Появилось видео, как в Екатеринбурге сотрудник ГИБДД чудом увернулся от летящей на него фуры

Патруль ГИБДД дежурил на обочине в районе Объездной дороге. Машина сотрудников полиции стола на обочине, когда около 15:00 часов вечера на нее по встречной полосе вылетела фура. Большегруз занесло и он въехал в патрульную машину. При этом кузов едва ли не зацепил инспектора. Полицейский успел отскочить в последний момент.

- Все произошло на Московской 232, - рассказывают в ГИБДД Екатеринбурга. - Водитель автомобиля Hyundai не обеспечил постоянный контроль за машиной и наехал на патрульный автомобиль Лада Веста, который стоял на обочине. В аварии никто не пострадал. Водителю 29 лет, стаж вождения у него 8 лет.

Кадры чудесного спасения инспектора ГИБДД попали на видео. Его залили в соцсети.