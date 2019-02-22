2019-02-22T01:32:22+03:00
Общество

Шесть ярких точек в небе: на севере Урала упали ступени ракеты-носителя

Местные жители сняли этот момент [видео]
Олег Галимов
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Ступени упали к западу от поселка Баяновка. Фото: скриншотСтупени упали к западу от поселка Баяновка. Фото: скриншот
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Минувшим вечером на севере Свердловской области упали ступени ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космическим аппаратом Egyptsat-A, которую запустили с космодрома Байконур в 19:47 по московскому времени.

В Роскосмосе уже отчитались об успешном запуске.

На севере Свердловской области упали ступени ракеты-носителя.Видео: Кирилл Пинчук

- После отделения головного блока от третьей ступени ракеты-носителя РБ «Фрегат» продолжил выведение космического аппарата, - сообщили в корпорации. - Отделение спутника от разгонного блока прошло штатно после двух включений маршевой двигательной установки в строгом соответствии с циклограммой полета.

Космический аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением. После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне.

Запуск ракеты прошел успешно. Фото: Роскосмос

Запуск ракеты прошел успешно. Фото: Роскосмос

Как и предполагалось ранее, ступени ракеты упали к западу от поселка Баяновка. Местные жители засняли этот момент на видео.

- Шесть ярких точек, все у нас по плану, - констатировал автор ролика.

На Урале упали ступени ракеты-носителя.Видео: Денис МакаровОлег Галимов

ИСТОЧНИК KP.RU

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