Шесть ярких точек в небе: на севере Урала упали ступени ракеты-носителя

Минувшим вечером на севере Свердловской области упали ступени ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космическим аппаратом Egyptsat-A, которую запустили с космодрома Байконур в 19:47 по московскому времени.

В Роскосмосе уже отчитались об успешном запуске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/693420" frameborder="0"></iframe> На севере Свердловской области упали ступени ракеты-носителя.Видео: Кирилл Пинчук

- После отделения головного блока от третьей ступени ракеты-носителя РБ «Фрегат» продолжил выведение космического аппарата, - сообщили в корпорации. - Отделение спутника от разгонного блока прошло штатно после двух включений маршевой двигательной установки в строгом соответствии с циклограммой полета.

Космический аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением. После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне.

Запуск ракеты прошел успешно. Фото: Роскосмос

Как и предполагалось ранее, ступени ракеты упали к западу от поселка Баяновка. Местные жители засняли этот момент на видео.

- Шесть ярких точек, все у нас по плану, - констатировал автор ролика.