Жители Екатеринбурга устроили давку за бесплатными бургерами, которые раздает Тимати
«Бургеров и зрелищ». Именно так можно описать то, что сегодня происходило в Екатеринбурге, куда приехал рэпер Тимати, чтобы пропиарить свой ресторан.
Многие думали, что Тимати исполнить хотя бы один из своих хитов, но напрасноФото: Алексей БУЛАТОВ
Развлекательная программа началась в 17:00, но звезда лейбла Black Star появился на публике лишь в начале седьмого. Окруженный двумя телохранителями-амбалами Тимати начал раздавать «сочные мощщные» бургеры разъяренной толпе. Большинство тех, кто ждал его несмотря на мороз, составляла молодежь.
Неофициально ресторан бургеров от Тимати открылся в Екатеринбурге еще в декабре прошлого годаФото: Олег Галимов
Как только фаст-фуд начали разносить к зрителям началась бешенная давка, выйти из которой было практически невозможно.
Известный рэпер раздавал бургеры меньше получаса, а затем скрылся в теплом помещенииФото: Алексей БУЛАТОВ
Сам Тимати был на улице около 20 минут, а после скрылся под крышей своего заведения.
- Как вам, девчонки, бургеры от Тимати, - интересуется у двух студенток журналист «Комсомолки».
- Оочень вкуснооо, - в унисон протягивают девушки, дожевывая булочку с котлетой.
- А песни его хоть слушаете?
- Да, бывает иногда, - признаются на пару красавицы.
Поедатели бургеров от Тимати в Екатеринбурге.Видео: Олег Галимов
- Как вам так быстро удалось пробраться к сцене, - надеется узнать особый секрет наш корреспондент.
- Нас затолкали просто туда, - смеются девчонки.
Хоть сфотографироваться с кумиром молодежи им и не удалось, зато получить заветный бургер из рук звезды - запросто.
У Тимати было несколько красивых помощницФото: Алексей БУЛАТОВ
Любимое блюдо миллионов рэпер подает скромно, но со вкусом - на черной тарелке, водрузив сверху флаг с вполне ожидаемой надписью «Black Star Burger».
ИСТОЧНИК KP.RU