2019-02-21T17:40:16+03:00
Общество

Жители Екатеринбурга устроили давку за бесплатными бургерами, которые раздает Тимати

В центре уральской столицы открыл бургерную самый известный рэпер из Black Star
Дарья РЯБОВАОлег Галимов
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За бесплатными бургерами выстроилась огромная толпаЗа бесплатными бургерами выстроилась огромная толпаФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Бургеров и зрелищ». Именно так можно описать то, что сегодня происходило в Екатеринбурге, куда приехал рэпер Тимати, чтобы пропиарить свой ресторан.

Многие думали, что Тимати исполнить хотя бы один из своих хитов, но напрасно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие думали, что Тимати исполнить хотя бы один из своих хитов, но напрасноФото: Алексей БУЛАТОВ

Развлекательная программа началась в 17:00, но звезда лейбла Black Star появился на публике лишь в начале седьмого. Окруженный двумя телохранителями-амбалами Тимати начал раздавать «сочные мощщные» бургеры разъяренной толпе. Большинство тех, кто ждал его несмотря на мороз, составляла молодежь.

Неофициально ресторан бургеров от Тимати открылся в Екатеринбурге еще в декабре прошлого года Фото: Олег Галимов

Неофициально ресторан бургеров от Тимати открылся в Екатеринбурге еще в декабре прошлого годаФото: Олег Галимов

Как только фаст-фуд начали разносить к зрителям началась бешенная давка, выйти из которой было практически невозможно.

Известный рэпер раздавал бургеры меньше получаса, а затем скрылся в теплом помещении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный рэпер раздавал бургеры меньше получаса, а затем скрылся в теплом помещенииФото: Алексей БУЛАТОВ

Сам Тимати был на улице около 20 минут, а после скрылся под крышей своего заведения.

- Как вам, девчонки, бургеры от Тимати, - интересуется у двух студенток журналист «Комсомолки».

- Оочень вкуснооо, - в унисон протягивают девушки, дожевывая булочку с котлетой.

- А песни его хоть слушаете?

- Да, бывает иногда, - признаются на пару красавицы.

Поедатели бургеров от Тимати в Екатеринбурге.Видео: Олег Галимов

- Как вам так быстро удалось пробраться к сцене, - надеется узнать особый секрет наш корреспондент.

- Нас затолкали просто туда, - смеются девчонки.

Хоть сфотографироваться с кумиром молодежи им и не удалось, зато получить заветный бургер из рук звезды - запросто.

У Тимати было несколько красивых помощниц Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Тимати было несколько красивых помощницФото: Алексей БУЛАТОВ

Любимое блюдо миллионов рэпер подает скромно, но со вкусом - на черной тарелке, водрузив сверху флаг с вполне ожидаемой надписью «Black Star Burger».

ИСТОЧНИК KP.RU

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