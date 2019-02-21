Жители Екатеринбурга устроили давку за бесплатными бургерами, которые раздает Тимати

«Бургеров и зрелищ». Именно так можно описать то, что сегодня происходило в Екатеринбурге, куда приехал рэпер Тимати, чтобы пропиарить свой ресторан.

Многие думали, что Тимати исполнить хотя бы один из своих хитов, но напрасноФото: Алексей БУЛАТОВ

Развлекательная программа началась в 17:00, но звезда лейбла Black Star появился на публике лишь в начале седьмого. Окруженный двумя телохранителями-амбалами Тимати начал раздавать «сочные мощщные» бургеры разъяренной толпе. Большинство тех, кто ждал его несмотря на мороз, составляла молодежь.

Неофициально ресторан бургеров от Тимати открылся в Екатеринбурге еще в декабре прошлого годаФото: Олег Галимов

Как только фаст-фуд начали разносить к зрителям началась бешенная давка, выйти из которой было практически невозможно.

Известный рэпер раздавал бургеры меньше получаса, а затем скрылся в теплом помещенииФото: Алексей БУЛАТОВ

Сам Тимати был на улице около 20 минут, а после скрылся под крышей своего заведения.

- Как вам, девчонки, бургеры от Тимати, - интересуется у двух студенток журналист «Комсомолки».

- Оочень вкуснооо, - в унисон протягивают девушки, дожевывая булочку с котлетой.

- А песни его хоть слушаете?

- Да, бывает иногда, - признаются на пару красавицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/693352" frameborder="0"></iframe> Поедатели бургеров от Тимати в Екатеринбурге.Видео: Олег Галимов

- Как вам так быстро удалось пробраться к сцене, - надеется узнать особый секрет наш корреспондент.

- Нас затолкали просто туда, - смеются девчонки.

Хоть сфотографироваться с кумиром молодежи им и не удалось, зато получить заветный бургер из рук звезды - запросто.

У Тимати было несколько красивых помощницФото: Алексей БУЛАТОВ

Любимое блюдо миллионов рэпер подает скромно, но со вкусом - на черной тарелке, водрузив сверху флаг с вполне ожидаемой надписью «Black Star Burger».