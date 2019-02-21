2019-02-21T16:01:46+03:00
Происшествия

Поджигателя из Верхотурья, убившего двух взрослых и 2-летнюю девочку, приговорили к пожизненному сроку

Присяжные решили, что он не заслуживает снисхождения
Данил СВЕЧКОВ
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Во время суда Чупров прятал свое лицо от камер. Фото: пресс-служба Свердловского областного судаВо время суда Чупров прятал свое лицо от камер. Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
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В Екатеринбурге сегодня судили 31-летнего жителя Верхотурья Виктора Чупрова. Он обвинялся в том, что поджег двухквартирный дом и убил тем самым трех человек. Трагедия произошла в ночь с 10 на 11 октября 2017 года.

– Одна из этих квартир принадлежала мужчине, с которым у подсудимого давно сложились личные неприязненные отношения на почве общего криминального прошлого, – поясняют в СУ СКР по Свердловской области. – А в другой квартире в качестве нанимателя жилплощади проживал со своей семьей таксист, к которому подсудимый также испытывал личную неприязнь.

В доме проживало две семьи. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В доме проживало две семьи. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Сам таксист в этот момент был на работе. Чупров поджег крыльцо той квартиры, в которой жила семья таксиста. Огонь потом распространился на весь дом.

– В двух квартирах в тот момент находились в общей сложности пять человек, в том числе два мужчины, один из которых недавно перенес инсульт, одна женщина и двое детей – 2-летняя девочка и 3-летний мальчик, – добавляют в ведомстве. – Совершая поджог, подсудимый отдавал себе отчет в том, что в доме находятся люди, которые спят в этот ночной час.

Соседи, увидев пожар, бросились вытаскивать людей из горящего дома. Они вытащили на улицу трех человек, среди которых мужчина, перенесший инсульт и двое детей. Жена таксиста смогла выбраться самостоятельно. Также смог выбраться один из мужчин.

Огонь уничтожил весь дом. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Огонь уничтожил весь дом. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

– В огне погибла 31-летняя женщина, ее двухлетняя дочь и 65-летний отец, – рассказывают в Свердловском областном суде. – Еще несколько человек, среди которых и ребенок, получили повреждения.

Суд проходил с присяжными, которые решили, что убийца и поджигатель Чупров не заслуживает никакого снисхождения.

– Суд приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, – добавили в Свердловском областном суде. – Кроме того, подсудимый обязан будет возместить ущерб от своих действий, а это более миллиона рублей.

Выбираться из пылающего здания жильцам помогали соседи. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Выбираться из пылающего здания жильцам помогали соседи. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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