Социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров Свердловской магистрали в 2018 году обеспечены в объеме 9,7 миллиарда рублей

На Свердловской железной дороге в рамках Форума социальных партнеров подведены итоги выполнения Коллективного договора ОАО «РЖД» за 2018 год. На обеспечение социальных гарантий сотрудников и неработающих пенсионеров направлено 9,7 миллиарда рублей.

Коллективный договор регулирует социально-трудовые отношения между сторонами социального партнерства – работниками и работодателем. Социальные гарантии позволяют соблюсти баланс интересов сторон, оказывают положительное влияние на производственные успехи. Так, в 2018 году на СвЖД производительность труда работников, занятых в перевозках, выросла на 4,2% по сравнению с 2017 годом.

На традиционной встрече представители работодателя, профсоюза и трудовых коллективов обсудили основные вопросы социально-экономического партнерства, результатом решения которых должны стать повышение эффективности деятельности холдинга в целом и каждого работника в частности. Как отметили участники Форума, принятые в Коллективном договоре основополагающие обязательства выполнены: компания обеспечила достойные условия труда и отдыха сотрудников.

Средний размер индивидуального социального пакета на одного работника составил 49,4 тысяч рублей, на неработающего пенсионера – 5 тысяч рублей. На предоставление льгот и гарантий в сфере оплаты и нормирования труда было направлено 1,5 миллиарда рублей, на улучшение условий и охрану труда – 1,46 миллиарда рублей, на профессиональную подготовку сотрудников – 768,3 миллиона рублей, на приобретение путевок для работников и членов их семей в здравницы компании – 257,4 миллиона рублей.

На единовременную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла направлено 4,5 миллиона рублей, на оздоровление ветеранов –

62,2 миллиона рублей.