2019-02-21T14:29:30+03:00
Происшествия

«Попытался скрыться через окно»: счастливчик, который выпал с 13 этажа в Екатеринбурге и выжил, оказался наркоторговцем

Мужчина угодил в сугроб, который намели коммунальщики
Екатерина САЛТЫКОВАОлег Галимов
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Фото: читатель "КП" -ЕкатеринбургФото: читатель "КП" -Екатеринбург
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«Родился в рубашке»… Так можно подумать про молодого парня, который накануне упал с 13 этажа и выжил. По счастливой случайности мужчина угодил в сугроб под окнами, напротив магазина. Причем в этот момент возле кучи снега стояли девушки.

Мужчина уверял, что оступился, когда закрывал окно. Фото: Читатель "КП" - Екатеринбург

Мужчина уверял, что оступился, когда закрывал окно. Фото: Читатель "КП" - Екатеринбург

ЗАКРЫВАЛ ОКНО И ОСТУПИЛСЯ

– Я стояла на улице, когда позади меня раздался грохот, а затем раздались чьи-то стоны, – рассказывает свидетельница ЧП. – Оборачиваюсь, а там, в сугробе, лежит мужчина. Посмотрела наверх – окно на 13-м этаже было открыто. Мне показалось, что из него кто-то выглянул.

Сам счастливчик был в сознании, даже шевелил руками и ногами. Сквозь стоны он пробормотал, что закрывал окно и оступился. В этот момент, собравшиеся уже во всю вызванивали «скорую».

- Когда приехали медики, его откопали из сугроба и положили на носилки. Он сказал врачам, что у него очень сильно болит копчик, - продолжает девушка. – Ему действительно очень повезло угодить именно в эту кучу. Коммунальщики ее две недели нагребали, пока чистили улицы от снега.

По словам соседей парень снимал в доме «однушку».

- Хороший парень. В очках, интеллигентный. Всегда здоровался, вежливый, - охает соседка…

Вот только внешность молодого человека была обманчивой. Оказалось, что парень решил уйти от погони… через окно.

Из сугроба торчали только ноги. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Из сугроба торчали только ноги. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

БЫЛО ИЗЪЯТО ДВА КИЛОГРАММА «СИНТЕТИКИ»

- Этот человек – член межрегиональной преступной группы, занимающийся сбытом «синтетики». Во время обыска его квартиры на Библиотечной, он попытался скрыться, выпрыгнув из окна, - рассказывает источник в следствии. – У него были обнаружены и изъяты синтетические наркотические вещества общей массой 2 килограмма.

Эту информацию подтвердили и в региональном управлении ФСБ.

- Следственным отделом УФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производств, сбыт и пересылка наркотических средств», - пояснили в ведомстве.

Молодой человек сейчас находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильное, не смотря на полученные травмы. Чтобы он опять не попытался сигануть в окно, его охраняют.

Соседи говорят, что парень был интеллигентным и вежливым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соседи говорят, что парень был интеллигентным и вежливым.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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