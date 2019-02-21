2019-02-21T09:00:06+03:00
Дом. Семья

Модный фотограф, снимавший Ди Каприо и Леди Гагу, устроил фотосессию для уральских коз

Студию организовали на ферме в Екатеринбурге
Алиса ЩЕДРИНА
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Фото: "УГМК - Агро"Фото: "УГМК - Агро"
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В объектив знаменитого французского фотографа Франсуа Бертье обычно попадают звезды Голливуда, топ-модели и музыканты. В числе его клиентов были Джулия Робертс, Скарлетт Йохансон, Леонардо Ди Каприо, Леди Гага, Дэвид Линч, Вуди Аллен и другие. Но на днях число его моделей пополнили уральские козы.

Устроить для них фотосессию, Франсуа задумал на русской вечеринке в Париже. А накануне прилетел на ферму в Екатеринбург.

- Я мог бы сказать, что выбирал коз по длине ног или золотистому блеску шерсти, но это не так, – они все прекрасны, в каждой чувствуется порода. Предпочтение мы отдали миленьким козочкам небольших размеров, чтобы манекенщицам было легко их держать, - говорит Франсуа.

Фотостудию съемочная гурппа организовала прямо на ферме, чтобы не пугать животных. В одной из вольер обустроили гримерку для моделей-девушек. Тем временем моделей-козочек помыли и причесали.

- Я первый раз работаю с такими экзотическими «моделями», но это меня не пугает. По опыту могу сказать, что ни одно животное не может сравниться в капризах с некоторыми актерами, - пошутил перед съемкой звездный фотограф.

Фотовыставку работ организуют в одной из галерей Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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