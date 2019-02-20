«Ой, копчик болит»: в Екатеринбурге мужчина упал из окна 13 этажа и выжил

Вот уж точно скажут: «Родился в рубашке». В Екатеринбурге средь бела дня мужчины выпал из окна и выжил. Причем падал он с высоты 13 этажа! Произошло это у дома по адресу ул. Библиотечная, 45. От гибели мужчину спас... сугроб, в который он угодил.

– Я вышла на улицу покурить, стою и вдруг слышу позади себя грохот, а затем стоны чьи-то, – рассказывает очевидец. – Оборачиваюсь, а там, в сугробе, лежит мужчина. Посмотрела наверх – окно на 13-м этаже открыто. Собрались люди, сразу же все стали «скорую» вызывать. Мужчина все это время стонал и ничего не говорил. На вид ему около 30 лет.

Прохожие вызвали медиков пострадавшему. Фото: читатели «КП-Екатеринбург»

По словам очевидцев, сразу после того, как мужчина выпал, из окна на 13-м этаже выглядывал какой-то человек.

– Не похоже, что он пытался убить себя, – говорит очевидец. – Может, вытолкнул кто-то? Когда приехала «скорая», его откопали из сугроба и положили на носилки. Насколько сильно он пострадал? Ну, он мог шевелить ногами и сказал врачам, когда его клали на носилки, что у него очень сильно болит копчик.

Как отмечают местные жильцы, сугроб, спасший мужчине жизнь, появился во дворе всего неделю назад.

– Коммунальщики счищали снег с тротуара и складывали на куст кучей, – рассказывает очевидец. – Так эта куча и лежала. А в итоге, вон, спасла жизнь.

Сейчас в происшествии разбираются сотрудники полиции.

- Идет проверка. Опрашиваются очевидцы, - поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Мужчина был госпитализирован в больницу. Он находится без сознания. Его личность сейчас устанавливается.

Полиция ведет проверку. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

После падения мужчина сказал врачам, что у него болит копчик. Фото: читатели «КП-Екатеринбург»

Сейчас полиция разбирается, сам мужчина выпал, или кто-то его вытолкнул. Фото: читатели «КП-Екатеринбург»

Сугроб, спасший жизнь человеку, появился во дворе дома неделю назад послу чистки тротуара от снега.Фото: Алексей БУЛАТОВ