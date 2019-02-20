Современные лазерные технологии действительно творят чудеса

Центр лазерной косметологии «Ларейн» в Екатеринбурге предлагает целый комплекс услуг по лазерной корректировке внешних дефектов кожи.

Лазер – источник усиленного света. Лазеры принципиально различаются по длине волны генерируемого света, но каждый имеет одну единственную длину волн, которые совпадают по фазе и распространяются по прямой, практически не расходясь в стороны. Эти замечательные свойства лазеров, в отличие от фото источников света, обеспечивают в медицине качественное, мощное, селективное, строго нацеленное воздействие на биологическую ткань.

Применение в центре «Ларейн» целого ряда профессиональных лазерных установок позволяет проводить процедуры точно, качественно, бесконтактно, с минимальными болевыми ощущениями, без ожогов, без побочных эффектов в виде рубцов и шрамов.

В Центре «Ларейн» представлены основные направления лазерной терапии, амбулаторной хирургии и косметологии:

- Фракционный термолиз - новейшая лазерная технология Asclepion Er:YAG Laser

- Лазерное устранение морщин и удаление пигментации (пигментных пятен)

- Лазерное удаление рубцов, шрамов и растяжек кожи, удаление татуировок

- Лазерная коррекция последствий угревой сыпи (постакне)

- Лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи, удаление сосудов, сосудистых звездочек, гемангиом, купероза,

- Лазерное лечение угревой болезни , лазерный пилинг и шлифовка кожи.

В центре «Ларейн» проводят консультативный прием врачи: онкодерматолог, дерматовенеролог, дерматокосметолог.

Центр лазерной косметологии «Ларейн»

Адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 95

+7 (343) 268-68-02

+7 (343) 272-0-282

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