Компании из Екатеринбурга смогут получить федеральный номер бесплатно

Оператор облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком» объявил специальную акцию, в рамках которой дарит новым клиентам из Екатеринбурга федеральные номера 8 800 с полной компенсацией стоимости подключения.

Федеральные номера предназначены для приема бесплатных звонков. Звонки на такой номер тарифицируются не для клиента, а для владельца компании. Вне зависимости от того, из какого города или с какого телефона звонит клиент, он может не опасаться какой-либо платы за звонок. Это делает более доступным клиентский сервис и повышает доверие к организации.

Кроме того, федеральный номер позволяет расширить территорию продаж. С его помощью несколько городских номеров в регионах присутствия бизнеса можно заменить многоканальным номером 8 800. Это решение прекрасно подойдет малому бизнесу, считают в «Манго Телеком», и в целом акция оператора направлена именно на поддержку небольших предприятий, которые заинтересованы в том, чтобы «наравне с крупными компаниями создавать для своих потребителей максимально комфортные условия».

Получить федеральный номер бесплатно можно при подключении виртуальной АТС MANGO OFFICE до конца февраля.

Справка «КП»

«Манго Телеком» — лидер рынка виртуальных АТС и облачных бизнес-коммуникаций. Компания основана в 2000 году. «Манго Телеком» обслуживает более 45 тысяч предприятий, представленных в таких отраслях, как торговля, сфера услуг, строительство, финансы, промышленность, медицина и IT. Обычная стоимость подключения федерального номера 8 800 составляет порядка 3 тысяч рублей.