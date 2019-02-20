2019-02-20T11:38:34+03:00
Происшествия

В районе перевала Дятлова упадет ступень ракеты, которая выведет на орбиту египетский спутник

Жителей Северного Урала просят воздержаться от похода в горы
Олег Галимов
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Запуск пройдет завтра вечером.Фото: РКК «Энергия»Запуск пройдет завтра вечером.Фото: РКК «Энергия»
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Завтра жители севера Свердловской области, возможно, увидят в небе падающую ступень ракеты-носителя «Союз-2», которая будет запущена с космодрома Байконур. По данным Роскосмоса, она должна упасть вечером к западу от поселка Баяновка.

- Для падения ступени ракеты-носителя «Союз 2.1б» будет использован район в радиусе до 100 км к западу от поселка Баяновка Североуральского городского округа, который охватывает территорию Кваркуша Пермского края и часть Карпинского городского округа Свердловской области, - говорится в сообщении госкорпорации.

Запуск космического аппарата «Египтсат-А» с ракетой-носителем запланирован на 19:47 по московскому времени. В зону падения ступени могут попасть и уральские горы Кумба, Золотой камень, Брусковая и плато Кваркуша.

- Трасса полета ракеты-носителя пройдет в северном направлении от космодрома Байконур, над территорией Казахстана - Актюбинской и Костанайской областями и России - над Уральским регионом, - отмечают в Роскосмосе.

В администрации Североуральского городского округа сообщили, что в районы возможного падения будут направлены контрольно-наблюдательные посты.

- Администрация Североуральского городского округа просит местных жителей и туристов воздержаться от посещения территории в районе гор Кумба, Золотой камень, Брусковой, плато Кваркуша в период запуска космического аппарата с целью сохранения жизни и здоровья. Возможно падение отделяющихся частей ракеты-носителя.

Кроме того местным жителям стали приходить сообщения от МЧС. Стоит отметить, что падение ступени ракеты-носителя, вполне возможно произойдет в 150-200 километрах от перевала Дятлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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