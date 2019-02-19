На севере Урала промышленники установили шлагбаум и не пускают людей в лес

«МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ»

Природный заповедник «Денежкин Камень» находится на расстоянии 400 километров от Екатеринбурга на севере Урала. Еще недавно в его окрестностях были нетронутые таежные леса, кристально чистые реки… Но несколько лет назад ситуация изменилась: в северных реках начала исчезать рыба, а вода приобрела привкус химии. В прошлом году местные жители и экологи стали бить в набат, открыто говоря о настоящей экологической катастрофе. Уровень загрязнений в реках рос, но никто и не пытался принять какие-либо меры.

«Мину замедленного действия» под природу уральского Севера промышленники заложили в этих краях еще в середине ХХ столетия. Тогда на Шемурском и Ново-Шемурском месторождениях стали добывать медную и медно-цинковую руду. Позже эти прибыльные рудники достались УГМК. Пару лет назад уровень отработки здесь превысил все допустимые пределы, плюсом к этому свою роль сыграл паводок и тогда «химия» активно полилась в реку.

Фото: Константин Возьмитель

Первыми тревогу подняли местные манси, которые живут на берегу реки Тальтия в нескольких километрах от предприятия «Святогор» (УГМК), которое занимается добычей руды. Потом к ним подключились жители Ивделя – грязь вскоре дошла и до города «чистых родниковых рек». Позже к стану недовольных уральцев подключились сотрудники уникального природного заповедника «Денежкин Камень». Здесь раньше гоняли рыбаков, которые нелегально ловили рыбу, но теперь и гонять некого – рыбы нет, а вода в реке Шегультан стала мутной.

Чтобы избежать лишних глаз в своих владениях, промышленники установили на дороге по пути к месторождениям шлагбаум и поставили пост охраны.

Шлагбаум поставили в сентябре, но до сих пор не убрали. Фото: Полина Калашникова

В ЛЕС ТОЛЬКО ПО ПРОПУСКАМ

Житель Екатеринбурга Роберт Карапетян уже несколько лет работает в заповеднике «Денежкин Камень». Проблема загрязнения его коснулась лично. Много лет Роберт снимает фильмы об уральской природе. Но с таким варварским отношением к ней он столкнулся впервые. В прошлом году мужчина вместе со своей знакомой Полиной Калашниковой решил лично посмотреть на состояние реки Тальтия в районе промышленных рудников. Но по дороге в 16-ти километрах их остановила та самая охрана.

- Они перегородили путь в лес, но это не их собственность, - возмущается Карапетян. - Промышленникам принадлежат только месторождения и территория предприятия. А они нарушили закон, «приписав» себе еще 16 километров! Мы говорили им, что мы рыбаки. Но охрана и слышать не хочет, мол, дано указание сверху – не пускать. И все тут!

Роберт Карапетян постоянно мониторит ситуацию на северных реках. Фото: предоставлено Робертом Карапетяном

Дорогу, о которой идет речь, построили восемь лет назад, когда чиновники согласовали УГМК проект освоения лесов. 27-километровая трасса понадобилась для доставки руды с северного медно-цинкового рудника до склада на станции Ивдель-1. В прошлом году руководство «Святогора» представило дополнения к проекту, указав в документе установку КПП и шлагбаума.

Дорога к руднику - единственная в этих местах. По ней на вахту ездят промышленники, которые трудятся на месторождениях. Также только здесь можно добраться до живущих неподалеку манси. Их тут осталась всего пара семей из рода Пакиных.

Фото: Ксения Кривощекова

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/692879" frameborder="0"></iframe> Охранник "Святогора" не пускает туристку через шлагбаум к реке.Сотрудник КПП говорит, что не может пустить постороннего из-за указания сверху. Видео Полина Калашникова

Шлагбаум и КПП в областном департаменте лесного хозяйства не признали лесной инфраструктурой. И запретили с их помощью преграждать путь в лес для жителей Урала.

- Лесной участок, переданный в аренду, не относится к категории земель обороны и безопасности, особо охраняемой природной территории. Департамент лесного хозяйства Свердловской области не согласовывал ограничение доступа в леса граждан, а также досмотр транспорта, - говорится в документе.

Фото: официальная документация

Фото: официальная документация

Но на деле все выглядит по-другому.

- Проехать нам не разрешили, хотя мы же находились не территории промышленного предприятия. Это общая территория, по сути – лес, но охрана нам не дала проходу. Пришлось обходить реку с другой стороны, - рассказывает Полина. – Здесь же не только мы ходим, там дальше живет семья Пакиных, это местные манси, да и другие люди ходят.

ГРЯЗЬ ДОШЛА ДО МОСКВЫ

Вот уже несколько месяцев Роберт доказывает через официальные структуры, что лес не принадлежит промышленникам, и люди могут свободно по нему ходить. В октябре 2018 года прокурор Ивделя Сергей Морков потребовал убрать шлагбаум и контрольно-пропускной пункт. Объект демонтировали, однако ненадолго. В начале этого года жители Ивделя попробовали проехать КПП, но их снова не пропустили.

- Ничего, по сути, не изменилось, несмотря на предписания чиновников. Как не пускали, так и не пускают, - говорят жители Ивделя, которые ходят в походы и в гости к манси.

Фото: Ксения Кривощекова

На днях к изучению проблемы северных рек подключились ученые из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Представители промышленного холдинга вместе с Минприроды, Центром по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН и экспертами биологического факультета МГУ намерены создать рабочую группу, чтобы изучить ситуацию возле Шемурского и Ново-Шемурского месторождений.

- Детального и глубокого изучения требует изменение климатических условий, которые вносят существенный вклад в геохимические процессы вблизи рек и водосборных площадей, - говорят специалисты.

Рабочая группа займется наблюдением за проведением экологических изысканий на всех этапах. В этом процессе будут учтены пожелания директора заповедника «Денежкин Камень» Анны Квашниной, а также уделено особое внимание гидрологической обстановке в районе заповедника. Документы московские ученые подготовят до конца февраля.

Руководство УГМК отказалось комментировать «Комсомольской правде» ситуацию со шлагбаумом.