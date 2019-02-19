"Был пьян и глуп": В Екатеринбурге задержали шутника, который «заминировал» сеть магазинов «Эльдорадо»

Накануне на горячую линию "112" около 12:00 позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что в Екатеринбурге заминирован магазин «Эльдорадо». При этом звонивший не назвал ни адреса, ни торговый центр, в котором находится точка. А информацию о минировании ему якобы сообщил человек с нерусским акцентом…

Так как никаких конкретных адресов мужчина не назвал, силовикам пришлось эвакуировать все торговые центры, где находится "Эльдорадо".

- Полиция выставила оцепление, а посетителей пришлось эвакуировать. В общей сложности в срочном порядке вынуждены были изменить свои планы и выйти на улицу 1250 человек, - рассказывает руководитель пресс-службы Свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

К каждому из магазинов пришлось выезжать следователям, кинологам, полицейским, сотрудникам ФСБ и спасателям.

Впрочем, затаиться шутнику не удалось. В тот же день его вычислили. Лжеминером оказался 31-летний мужчина по имени Максим. Шутник во всем признался, заявив, что в тот день был пьян и глуп.

- Когда за ним пришли Сыщики ФСБ и МВД, он находился в состоянии алкогольного опьянения, - продолжает Горелых.- Задержанным оказался ранее судимый за причинение умышленного вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего, охранник коммерческого предприятия. Десятилетний срок отбывал в исправительной колонии №5 Нижнего Тагила, освободился в 2016 году.

В отношении «шутника» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь ему грозит до 5 лет колонии.

СПРАВКА "КП"

С начала 2019 года благодаря взаимодействию ФСБ и полиции Свердловской области удалось задержать 18 «специалистов» по запугиванию граждан криминальными сообщениями о минированиях различных объектов, большая часть из них – это люди с девиантным поведением.