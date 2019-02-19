Масленичные традиции: уральские забавы перед Великим постом

Через все времена

Масленица – один из самых старых праздников в нашем государстве. Впервые отмечать ее начала еще до Крещения Руси. Впрочем, ни принятие христианства, ни даже советский период не помешали дойти традиционным языческим забавам перед Великим постом до наших дней.

Масленичная неделя каждый год приходится на разное время в зависимости от празднования православной Пасхи. Это праздник знаменует уход зимы и приход первых весенних дней.

Все праздничную неделю проходят народные гуляния с катание на санях и большими застольями с блинами, лепешками и чаем. Согласно опросу ВЦИОМ, в прошлом году Масленицу отмечали около 80% жителей страны: кто-то просто готовил блины, другие звали гостей, почти все попросили прощения у родных и близких.

Кульминация праздника - сжигание чучела. Фото: предоставлено организаторами

Особенная неделя

Понедельник: встреча

В этот день по обычаю свекор со свекровью отправляют невестку в гости к родителям, а вечером сами идут в гости к сватам. Именно в понедельник начинали печь блины и мастерили чучело из старой одежды.

Вторник: смотрины невест

Все обряды в этот день сводили к сватовству с тем, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу. Молодые в этот день катались с горок, пили чай с блинами с кругу родных и знакомых.

Среда: тещины блины

Еще это день называют Лакомка или Скоромная середа. Днем зять идет на блины к теще, которая в этот день демонстрировала уважение к супругу своей дочери.

Четверг: кулачные бои со штурмом крепости

В этот день начинается Широкая Масленица – все домашние дела отменяются и все время посвящается празднику. Люди устраивают потехи, кулачные бои, катания на лошадях, соревнования, кульминацией которых становился штурм снежной крепости.

Праздник встречают в традиционных нарядах. Фото: предоставлено организаторами

Пятница: ответный визит тещи

Перед выходными ближе к вечеру теща вместе с подругами идет в гости к зятю. Гостью угощают домашними блинами, а зять должен продемонстрировать расположение к близкой родственнице.

Суббота: девичьи посиделки

В первый выходной молодые невестки зовут в гости золовок и родственников мужа и дарят друг другу подарки. Если сестры мужа не замужем, то и его супруга со своей стороны приглашала незамужних подруг, если же у золовок есть семьи, то и хозяйка дома звала замужних родственниц.

Воскресенье: баня, прощение обид и костер

В последний день масленичной недели наступает кульминация праздника. В этот день нужно успеть сделать многое: с утра попросить у близких людей прощения и простить их, сходить на кладбище на могилы родных, торжественно сжечь чучело Масленицы, а вечером сходить в баню.

В этот день чин прощения совершается и в православных храмах, после чего происходит заговенье на Великий пост.

Баня - непременный атрибут праздника. Фото: предоставлено организаторами

Праздник по-уральски

В Екатеринбурге Масленица широко отмечается каждый год. Народные гуляния проходят в парках и скверах.

Традиционные многонациональные масленичные гуляния пройдут 10 марта в парке семейного отдыха «Таганская слобода» по адресу: улица Бебеля, 111.

- Каждый год мы отмечаем здесь Масленицу так, как это делали наши прадеды. Присоединяйтесь к народным гуляниям, участвует в состязаниях, и штурмуйте снежный городок, - говорят организаторы.