Лететь самолетом нельзя: в Екатеринбурге наняли спецмашину, чтобы выдворить мигранта-алиментщика с опасными инфекциями

В Екатеринбурге принудительная отправка на родину нелегального мигранта обернулась чуть ли не сценарием для киномелодрамы. Жизнь у Александра, живущего в Казахстане толком не складывалась. К 32 годам мужчина развелся с женой, вместо нормальной работы перебивался случайными заработками да и здоровье начало шалить.

Бывшая супруга уехала на Урал, но мужчина не оставлял надежды помириться с матерью своего ребенка и поехал вслед за ней. Здесь же Александр надеялся найти приличную и хорошо оплачиваемую работу. Но вместо этого мигрант «накопил» не трудовые заслуги, а долги по алиментам и уголовным штрафам. Не солоно хлебавши мужчина решил вернуться на родину, но не тут-то было.

- Мужчина уклонялся от погашения задолженности, в связи с чем судебные приставы применили принудительное взыскание, в том числе ограничив должника в праве выезда за пределы РФ, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Получился замкнутый круг. Но так как Александр кроме нарушения выплат алиментов ко всему прочему незаконно пересек границу РФ, его все-таки выдворили из страны за нарушение миграционного режима.

Но и здесь возникла новая проблема. Лететь самолетом мужчине было нельзя из-за опасных и заразных инфекций, которыми он болеет.

- Об этом имеется соответствующее медицинское заключение, поэтому выдворение путем препровождения его до границы РФ в аэропорту «Кольцово» и отправка авиарейсом представляли опасность для здоровья окружающих граждан, - добавили в УФССП по Свердловской области. - Было принято решение доставить мужчину на специальном автомобиле до границы с Казахстаном.

А уже здесь его должны встретить родственники, которые обещали помочь получить Александру необходимое лечение.