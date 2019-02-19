На Урале водитель автобуса высадил девушку в -30 ночью на заснеженной трассе

Очередной курьезный случай, едва не окончившийся трагедией, произошел на трассе в 15 километрах от Качканара в Свердловской области. В начале февраля, когда в регионе стояли 30-градусные морозы, водитель автобуса высадил молодую девушку в лесу на заснеженной трассе. Шокированная пассажирка лишь чудом не замерзла.

Анна Абраменко родом из Качканара, что в 217 километрах от Екатеринбурга. Но уже несколько лет живет в уральской столице, где она учится на 5 курсе в УрГПУ и работает. 23-летняя девушка в начале февраля на несколько дней приехала к родителям в родной город. 4 февраля Анна должна была вернуться в Екатеринбург.

- Я купила билет у местного перевозчика ИП Вагнер Сергей Анатольевич, контора которого называется «Уралэкспресс» на 5 утра, приехала на автовокзал и села на микроавтобус Ford. В салоне я была одна, там было очень холодно, а улице мороз – 30 градусов. Этот рейс выезжает из Качканара, едет через Туру и Лесной в Екатеринбурге. Окна в салоне застыли, и я не видела, где мы едем, - рассказывает Анна.

Девушка не растерялась в сложной ситуации и сумела вернуться город. Фото: страница Анны Абраменко в "ВКонтакте"

Дальше не поедем

Уже через несколько минут автобус остановился, потом еще раз. На третьей остановке в глухом лесу водитель сказал девушке, что из-за поломки продолжать движение нельзя.

- Что же мне делать? – спросила Анна.

- Вон впереди белый автобус стоит, он вас довезет до города, - отчеканил водитель.

Действительно, в паре десятков метров на обочине стоял большой пассажирский автобус белого цвета. Девушка подбежала к нему и постучала в дверь водителя. Неожиданно автобус тронулся с места и скрылся в направлении Екатеринбурга. Также поступил и водитель маршрутки, уехав обратно в Качканар. В итоге растерянная студентка осталась одна ночью в сильный мороз на заснеженной трассе.

- Я не понимала, где нахожусь, никаких ориентиров, только темный лес и снег в лицо. Я сразу сгруппировалась, понимая, что нахожусь в серьезной опасности. Слава Богу, сотовая связь здесь еще ловила и я сразу позвонила папе, после чего он выехал за мной, - вспоминает со слезами на глазах Анна.

Путь девушки от места высадки до города. Фото: Яндекс. Карты

Приманка для хулиганов

Вскоре девушка дошла до населенного пункта Валериановск, что в 7 километрах от Качканара. Она снова позвонила отцу, чтобы сообщить о своем местонахождении. Мимо время от времени проезжали машины, но Анна старалась не попадаться им на глаза незнакомым водителям: одинокая девушка на ночной трассе – хорошая приманка для хулиганов.

- Я попробовала сойти с трассы, но провалилась в глубокий сугроб, пришлось снова идти по проезжей части, - говорит Анна.

Вскоре замерзшую девушку встретил ее отец, и они отправились на автовокзал, чтобы вернуть деньги за билет. В кассе билетер была в шоке, когда услышала историю с неудавшейся поездкой.

- Они заохали и пообещали принять меры. Однако, я все-таки решила написать заявление в полицию. На днях мы с участковым съездим на то место, после чего он пообещал разобраться в ситуации, - говорит студентка.

По ее словам, на перевозчика «Уралэкспресс» у местных жителей накопилось немало жалоб. Автобусы этой конторы регулярно попадают в ДТП, ломаются на трассе, из-за чего высаживают людей в любую погоду.

Девушка осталась жива и здорова только благодаря стечению обстоятельств: водитель отъехал от города на расстояние в 15 километров, где была сотовая связь, Анна не стояла на месте, что помогло ей не замерзнуть.

С перевозчиком редакции связаться не удалось, все указанные телефоны оказались несуществующими или принадлежат другим людям. На автовокзале Качканара заявили, что и вовсе не работают с этим перевозчиком. В полиции Качканара пообещали подготовить комментарий по данному факту, но позже перестали отвечать на телефонные звонки.