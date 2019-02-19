«Екатеринбург Арена» поборется за звание лучшего стадиона в мире

Центральный стадион, реконструированный для Чемпионата мира по футболу и переименованный в «Екатеринбург Арена», может быть признан лучшим стадионом во всем мире. Спортивный объект уральской столицы попал в число участников крупнейшего соревнования, организованного StadiumDB.com и Stadiony.net

Голоса будут приниматься до полуночи 3 мартаФото: Алексей БУЛАТОВ

В общей сложности за звание лучшего борются 27 стадионов из США, Турции, Австрии, Ирана, Венгрии, Беларуссии, Ирака, Австралии, Италии, Китая и России. Первого победителя определят путем народного голосования. Голоса будут приниматься с 3 февраля до полуночи 3 марта.

На "Екатеринбург-Арене" прошли четыре матча группового этапа ЧМ-2018Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Чтобы проголосовать, нужно выбрать «пять лучших» стадионов из списка номинантов, присвоив 5 звездочек лучшему стадиону, 4 звезды второму и аналогично распределить 3, 2 и 1 звезду, - говорится в условиях. - Каждая звезда означает одну точку за выбранный стадион, когда все точки распределены, нужно нажать кнопку «Голосовать» под списком.

Второго победителя выберут члены экспертного жюри, куда вошли архитекторы с мировым именем.