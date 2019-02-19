2019-02-19T09:46:19+03:00
Происшествия

Один погиб, восемь пострадали: На Урале иномарка вылетела на «встречку» и врезалась в маршрутку

Чтобы доставить пострадавших в больницу пришлось вызывать вертолет
Алиса ЩЕДРИНА
Поделиться:
Фото: , Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской областиФото: , Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Изменить размер текста:

Ранним утром на трассе «Пермь-Екатеринбург» под Нижними Сергами произошло страшное ДТП. Около 9:00 утра водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В этот момент навстречу ему двигалась маршрутка.

Удар был настолько сильный, что весь перед «Опеля» превратился всмятку. Водитель иномарки погиб. А пассажиры автобуса получили различные степени травмы. Всего пострадали восемь человек.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

- На место аварии были вызваны два вертолета территориального центра медицины катастроф для транспортировки тяжелых пострадавших, - рассказывают в областном ГИБДД. – Кроме того, некоторых пассажиров из искореженных автомобилей пришлось вызволять спасателям. Для этого они использовали гидравлический инструмент.

- На месте работает бригада территориального центра медицины катастроф, три бригады Скорой медицинской помощи. Впервые на место ДТП вылетели два вертолета с реанимационными бригадами, - говорят в областном минздраве. - Пострадавшие будут госпитализированы в Больницы Екатеринбурга, Ревды и Бисерти. Ситуация находится под контролем министра здравоохранения Андрея Цветкова.

Из-за аварии на 298-м километре трассы образовалась пробка. Чтобы как-то разгрузить поток полицейские организовали реверсивное движение транспорта. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины, по которым водитель «Опель» потерял управление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижнем Тагиле ищут 50-летнего инвалида
В Екатеринбурге вынесли приговор вандалу, разбившему 21 могильный памятник
Парк у Дворца молодежи отдадут спортсменам и велосипедистам
Защита осужденного уральского ловца покемонов обжалует приговор в Санкт-Петербурге
Для городов Среднего Урала закупят еще 30 тысяч вакцин против кори
Мэрия Талицы заплатит 10 тысяч рублей семье детсадовца, которого покусала стая собак
Суд разрешил кинотеатрам Екатеринбурга не платить авторскому обществу миллион за музыку к фильмам
В центре Екатеринбурга Lada снесла забор
Шарташский лесопарк доверили развивать Шахрину
Начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова отправили под домашний арест
На Урале 67 человек госпитализировали с пневмонией
ЕВРАЗ примет участие в съемках фильма «Город без опасности»
В Нижнем Тагиле мать-одиночка устроилась наркокурьером, чтобы заплатить за детский сад
В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса № 039
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова обсудит с Евгением Куйвашевым нехватку школ в Академическом
На начальника СвЖД Алексея Миронова завели новое уголовное дело
В аэропорту Кольцово задержали китайца с контрабандой из 1200 сигарет
Дума Екатеринбурга будет регулярно принимать у себя депутатов Госдумы
Следователи Березовского проверят мужчин, которых соседи обвиняют в избиении и изнасиловании инвалида
В Екатеринбурге поймали вымогателей, застрявших на месте преступления в заглохшей машине
Депутат Гордумы Екатеринбурга предложил строить новые школы на деньги новоселов