Один погиб, восемь пострадали: На Урале иномарка вылетела на «встречку» и врезалась в маршрутку

Ранним утром на трассе «Пермь-Екатеринбург» под Нижними Сергами произошло страшное ДТП. Около 9:00 утра водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В этот момент навстречу ему двигалась маршрутка.

Удар был настолько сильный, что весь перед «Опеля» превратился всмятку. Водитель иномарки погиб. А пассажиры автобуса получили различные степени травмы. Всего пострадали восемь человек.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

- На место аварии были вызваны два вертолета территориального центра медицины катастроф для транспортировки тяжелых пострадавших, - рассказывают в областном ГИБДД. – Кроме того, некоторых пассажиров из искореженных автомобилей пришлось вызволять спасателям. Для этого они использовали гидравлический инструмент.

- На месте работает бригада территориального центра медицины катастроф, три бригады Скорой медицинской помощи. Впервые на место ДТП вылетели два вертолета с реанимационными бригадами, - говорят в областном минздраве. - Пострадавшие будут госпитализированы в Больницы Екатеринбурга, Ревды и Бисерти. Ситуация находится под контролем министра здравоохранения Андрея Цветкова.

Из-за аварии на 298-м километре трассы образовалась пробка. Чтобы как-то разгрузить поток полицейские организовали реверсивное движение транспорта. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины, по которым водитель «Опель» потерял управление.